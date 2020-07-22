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Буславец просит направить 140 миллионов из фонда борьбы с коронавирусом на добычу урана

Буславец просит направить 140 миллионов из фонда борьбы с коронавирусом на добычу урана

Министерство энергетики просит выделить 140 миллионов из фонда борьбы с последствиями коронавирусной болезни COVID-19 на расширение мощностей "Новоконстантиновской шахты" госпредприятия "Восточный ГОК".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее протокольное решение было принято на заседании правительства в среду, 22 июля.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец уточнила, что министерство предлагает выделить средства из фонда борьбы с коронавирусом для финансирования государственного инвестиционного проекта "Новоконстантиновская шахта": развитие производственных мощностей".

По словам и.о. министра, изначально на этот проект в госбюджете было предусмотрено 140 млн грн, но после внесения изменений в бюджет в апреле финансирование по этой программе было аннулировано.

"Отсрочка реализации инвестиционного проекта может привести к уменьшению объемов добычи урановой руды и производства уранового оксидного концентрата в стране, а также росту зависимости отечественной атомной энергетики от иностранных поставщиков урановой продукции", – пояснила необходимость выделения средств Бкславец.

Автор: 

Кабмін (7794) уран (87) коронавірус (3210) Буславець Ольга (78) Міненерго (926)


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22.07.2020 16:12 Відповісти

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