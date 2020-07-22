Кабмин внес изменения в четыре постановления для запуска кассовых аппаратов в смартфоне

Кабинет министров на заседании в среду, 22 июля, утвердил ряд постановлений, которыми определяются требования к программным регистраторам расчетных операций (пРРО) и приведены к требованиям действующего законодательства действующие акты правительства, регулирующие сферу применения РРО.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В частности, внесены изменения в постановление №199 от 18 февраля 2002 года, которым утверждены Требования по обеспечению выполнения фискальных функций программными регистраторами расчетных операций. Теперь действие этих требований распространено и на пРРО для регистрации расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг.

"Требованиями определены основные режимы работы пРРО (режим предварительного программирования, режим регистрации и режим отчетности), условия блокировки работы пРРО тому подобное", – отмечается в собщении.

Во-вторых, внесены изменения в постановление №149 от 2 марта 2016 года. Соответствующие изменения определяют требования по реализации фискальных функций пРРО, применяемые при осуществлении операций по торговле валютными ценностями в наличной форме, и при осуществлении операций по приему наличных средств для дальнейшего перевода через программно-технические комплексы самообслуживания.

В-третьих, изменения внесены в постановление №601 от 12 мая 2004 года, ними увеличено с трех суток до трех рабочих дней время, в течение которого выполняются работы по вводу РРО в эксплуатацию центрами сервисного обслуживания с даты его информирования Налоговой службой о резервировании фискального номера РРО, что исключает необходимость для пользователей РРО повторно подавать заявление и инициировать регистрацию РРО в случае подачи заявления в последний рабочий день недели - пятницу или в период пиковых нагрузок обработки документов ГНС.

В-четвертых, в соответствии с изменениями, внесенными в постановление №1224 от 27 декабря 2010 года и №1336 от 23 августа 2000 года, нормы этих нормативно-правовых актов будут применяться не только к классическим РРО, но и к пРРО.

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Кроме того правительством принято постановление "Об утверждении Перечня текстиля, при реализации которого (кроме реализации за наличные средства на рынках) применяются регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций, и Перечня деталей и оборудования к автотранспортным средствам, при реализации которых применяются регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций", которые вступят в силу с 1 января 2021 года.

Как сообщалось, с 15 июляНалоговая служба запустила тестовую версию бесплатного фискального приложения программного регистратора расчетных операций (ПРРО) для всех субъектов хозяйствования.

Использование РРО, для определенных видов деятельности второй-четвертой групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным уже с 1 января 2021 года. А с 1 августа 2020 года приложение для программного РРО будет доступно для полноценного использования для всех желающих на безвозмездной основе.