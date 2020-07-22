Курс гривни впервые за полтора года упал ниже отметки 32 грн за евро

Национальный банк по итогам торгов на межбанковском рынке установил на четверг, 23 июля, курс гривни на уровне 27,7798 грн/$, ослабив его еще 12 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни снизился до минимума со времени валютной паники после введения карантина в конце марта.

По отношению к европейской валюте гривня потеряла еще 52 копейки, опустившись до 32,1898 грн за евро. В последний раз перед этим курс евро превышал отметку 32 грн в январе 2019 года.

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Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что курс гривни сейчас завышен, ведь "бюджет посчитан по курсу 30".

Ранее бывший глава НБУ Яков Смолий заявил, что в Офисе президента Владимира Зеленского обращались к Национальному банку с призывами ускорить снижение учетной ставки, а Минэкономики требовало девальвировать курс гривни для наполнения госбюджета.

Гривня колебалась у отметки 27 грн/$ в последний месяц, в то же время бюджет 2020 года был рассчитан с учетом среднегодового курса 29,5/$.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як девальвація гривні вплине на Україну