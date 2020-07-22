Кабмин освободил от уплаты НДС импорт тестов на антитела к коронавирусу

Кабинет министров расширил перечень товаров, необходимых для предотвращения коронавируса.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 22 июля, по процедуре без обсуждения.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета министров №224 от 20 марта 2020 года.

Согласно тексту изменений, в перечень внесены тест-системы для качественного выявления антител и к коронавирусу методом иммуноферментного анализа, а также автоматические станции для экстракции рибонуклеиновой кислоты.

В то же время Минфин отмечает, что установленный законом срок освобождения от уплаты ввозной пошлины на импорт оборудования, лекарств и медицинских изделий для борьбы с распространением коронавируса истек 30 июня, в связи с этим соответствующая норма исключена из постановления. Таким образом, товары из утвержденного перечня освобождены только от уплаты НДС.