Зеленский поручил подписать договор о помощи от ЕС на 1,2 миллиарда евро

Президент Владимир Зеленский уполномочил министра финансов Сергея Марченко и главу Национального банка Кирилла Шевченко на подписание меморандума и кредитного соглашения с Европейским союзом о получении макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 1,2 млрд евро.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №416/2020-рп от 22 июля обнародовано на сайте главы государства.

Как сообщалось, в начале июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял о планах подписать меморандум о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза в 20-тых числах этого месяца.

Напомним, Совет ЕС в конце мая одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.

После этого Киев и Брюссель начали переговоры в отношении будущего меморандума, в котором должны быть прописаны условия для выделения второго транша.

Далее меморандум должен быть ратифицирован Верховной Радой, после чего Украина получит первый транш в размере 600 млн евро, который является безоговорочным.

При этом условием получения макрофинансовой помощи является обязательное сотрудничество с МВФ.