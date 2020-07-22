Кабмин продлил сроки подписания шести договоров на добычу газа еще на полгода

Кабинет министров на заседании в среду, 22 июля, продлил на шесть месяцев сроки заключения шести соглашений о разделе продукции (СРП).

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 22 июля, по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения за подписью и.о. министра энергетики Ольги Буславец, с предложением отсрочить подписание соглашений выступили победители конкурсов на добычу газа на условиях СРП по шести участкам.

Как сообщалось, ранее заместитель министра энергетики Юрий Бойко заявлял, что процесс подписания договоров с победителями конкурсов на разработку углеводородов на основании соглашений о разделе продукции (СРП) завершится в начале июля.

Он также уточнил, что победившее в конкурсе по Русановскому участку ЧАО "Укрнефтебурение" вышло из переговоров по подписанию соглашения, мотивируя это падением цен на газ.

Напомним, в начале июля 2019 года правительство одобрило результаты СРП-конкурсов по девяти углеводородным участкам: "Укргаздобыча" в союзе с канадской Vermilion одержало победу по Балаклейскому и Ивановскому участкам, "Укргаздобыча" – по Берестянскому и Бузовскому, "Укрнафтобуриння" – по Русановскому, американская Aspect Energy – по Варвинскому, "ДТЭК" – по Зинковскому, "Гео Альянс" – по Софиевскому, "Захиднадрасервис" – по Угновскому.