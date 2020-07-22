Скандальный суд отменил ограничение высоты для еще одной многоэтажки на Печерске. ФОТО

Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил ограничения по высоте для жилого дома по ул. Московской, 43/11 (лит. "А") в Печерском районе, установленные исходными данными на строительство.

Об этом свидетельствует решение судьи ОАСК Елены Патратий от 17 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В частности, суд отменил пункт градостроительных условий и ограничений (ГУО), выданных ООО "Будинвестиции" для проектирования многоквартирного жилого дома по ул. Московская, 43/11 (лит. "А") в части ограничения высотности.

Такое ограничение по высоте (не выше 27 м) для участков и объектов, расположенных в Центральной планировочной зоне, установлено Генпланом Киева.

Однако судья согласилась с доводами застройщиков и указала в своем решении на отсутствие правовых оснований считать, что участок на пересечении ул. Московской и Цитадельной в Печерском районе находится в Центральной планировочной зоне Киева, в связи с чем у застройщика отсутствует обязанность соблюдать ограничения в части предельной высоты зданий.

По мнению суда функциональное назначение земель в Киеве определяется не Генпланом, а зонингом (планами зонирования территорий). А поскольку План зонирования территории центральной планировочной зоны Киева до сих пор не утвержден Киевсоветом, поэтому ни этой зоны нет, ни ограничений по ней.

Кроме того, судья добавила, что из анализа Реестра градостроительных условий и ограничений КГГА следует, что при выдаче ГУО, Департамент градостроительства каждый раз по своему усмотрению устанавливает заказчику строительства предельно допустимую высоту для объекта строительства. По мнению суда, это является свидетельством того, что Генплан Киева не содержит ограничения по верхней границе предельно высоты застройки на территории города.

В решении указано, что высота будущего жилого дома по ул. Московская, 43/11 (буква "А") составит 80 м – 23 этажа.

Как отмечает издание, Департамент градостроительства и архитектуры КГГА не воспользовался своим правом на подачу отзыва на этот иск, а также не сообщил суду о причинах невозможности его представления. В связи с этим суд пришел к выводу о признании Департаментом иска.

Напомним, ООО "Будинвестиции" в мае подало в Окружной административный суд Киева восемь исковых заявлений с требованием изменить высоту объекта застройки на ул. Московской, 43/11, семь из которых были возвращены или отозваны. В результате иск попал к судье Елене Патратий.

До этого, в марте, застройщик через ОАСК отменил ряд планировочных ограничений, определенных ГУО. В частности, суд удалил все пункты, которые требовали от застройщика соблюдения законодательства об охране культурного наследия.

ООО "Будинвестиции" в 2004 году получило в аренду участок площадью 0,16 га на пересечении улиц Московской и Цитадельной (ул. Цитадельная, 9) для строительства жилищно-офисного комплекса с подземной автостоянкой. В свою очередь "Джи Эм Си аллайенс ЛЛП" в 2008 году получило рядом в аренду участок площадью 0,27 га по ул. Московская, 43/11 (лит. "А").

В июле 2018 года "Будинвестиции" и "Джи Эм Cа Аллайенс ЛЛП" получили в Департаменте градостроительства КГГА градостроительные условия и ограничения для проектирования многоквартирного жилого дома.

Владельцем ООО "Будинвестиции" значится Наталья Антоненко, руководителем - Наталья Герасименко. В 202-2018 годах учредителями фирмы были белизские компании "Альвия Лимитед" и "Долен Лимитед".

Британскую компанию "Джи Эм Си аллайенс ЛЛП" (GMC Alliance Llp) контролирует Николай Косенко.

В 2008 году АМКУ предоставил разрешение кипрской компании Aisi Realty Public Limited на покупку акций GMC Alliance LLP. На тот момент Aisi Realty Public Limited имела в своем портфеле три проекта в сфере жилой недвижимости в Киеве (Цимлянской переулок, Кияновский переулок и "Подол Residential", а также два проекта в сфере складской недвижимости ("Терминал Бровары" и в 15 км от Одессы ).