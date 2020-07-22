Страны ЕС получат 70% средств из фонда спасения экономики в последующие два года

Страны Европейского союза получат большую часть средств так называемого фонда спасения экономики в период 2021-2022 годов.

Об этом пишет испанское издание El Pais, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

70% будет выплачено в 2021 и 2022 годах в соответствии с критериями распределения, установленными Европейской комиссией.

Остальные 30% будут выплачены в 2023 году с учетом критерия безработицы, установленного для падения ВВП в 2020 году и накопленных убытков в период 2020 и 2021 годов.

Отмечается, что ни одна страна не будет получать больше чем эквивалент 6,8% своего валового национального дохода.

Чтобы погасить долг, страны соглашаются искать новые источники дохода. В частности, в документе говорится о налоге на непереработанные пластмассы, который вступит в силу 1 января 2021 года; механизм пограничного регулирования углерода, который будет разработан в первой половине следующего года, и цифровой тариф, который должен быть введен не позднее 1 января 2023 года.

Ранее стало известно, что Испания получит 140 млрд евро из фонда спасения экономики ЕС, согласованного лидерами на саммите в Брюсселе.

21 июля лидеры ЕС достигли договоренности о фонде восстановления экономики после пандемии объемом 750 млрд евро и следующий долгосрочный бюджет ЕС объемом более 1 трлн евро.