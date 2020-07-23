Цены на золото остаются у максимумов из-за напряженности между США и Китаем

Цена на золото в четверг утром превысила 1870 долларов за тройскую унцию на фоне усиления напряженности между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,31%, или на 5,85 доллара — до 1870,95 доллара за тройскую унцию. Ранее цена поднималась до 1874,85 доллара, обновив вчерашний рекорд с 9 сентября 2011 года. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,85% — до 22,948 доллара за унцию. В среду цена достигала 23,42 доллара — рекорда с 10 сентября 2013 года.

Напряженность между США и Китаем поддерживает спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом. Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. В ответ Китай рассматривает возможность закрытия консульства США в Ухане. Президент США Дональд Трамп не исключил, что американские власти потребуют от Китая закрыть какие-то еще дипломатические учреждения в США.

Интерес к золоту поддерживают и риски, связанные с коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано уже больше 15 миллионов случаев заражения COVID-19. Риски второй волны пандемии, особенно на фоне неблагоприятной ситуации в США, усиливают опасения за перспективы мировой экономики.

"Распространение вируса и сопутствующее влияние на экономический рост, усиление геополитической напряженности побуждают инвесторов искать надежные активы, такие как золото", — прокомментировал агентству Рейтер экономист National Australia Bank Джон Шарма.