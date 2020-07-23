СБУ подозревает экс-директора оборонного предприятия в нанесении ущерба на 5 миллионов

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-главе государственного предприятия из группы концерна "Укроборонпром" в нанесении убытков на сумму 5 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

Главному фигуранту дела сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

"Одно из предприятий, которое входит в состав концерна "Укроборонпром", получило финансирование от Министерства обороны Украины на закупку у западных партнеров партии стрелкового вооружения. Полученные средства руководитель госпредприятия противоправно использовал не по назначению", - сообщает СБУ.

По версии следствия, в 2017 году за время проведения незаконной сделки с государственными деньгами, были увеличены цены на законтрактованную Минобороны продукцию. В результате действий подозреваемого оплата не состоялась вовремя, поэтому был сорван международно-экономический контракт, что привело к невыполнению государственного заказа на закупку вооружения.

Действия подозреваемого привели к иску европейских партнеров о наложении штрафных санкций на госпредприятие за невыполнение условий и сроков контракта. Следствие считает, что действия подозреваемого привели к убыткам на сумму 5 млн грн.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы бывшего руководителя госпредприятия, во время которых получено дополнительные доказательства его противоправной деятельности.