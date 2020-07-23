Украина подписала договор о кредите на 1,2 миллиарда евро от Евросоюза

Украина подписала меморандум с Европейским Союзом о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной, Национальным банком Украины и ЕС о получении макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

С украинской стороны документы подписали министр финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Кирилл Шевченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, меморандум о пятой программе макрофинансовой помощи предусматривает 12-месячный срок предоставления средств. Сам заем выдается на 15 лет (до 2035 года), процент за пользование средствами составляет 0,125% годовых.

По словам премьера, макрофинансовая помощь будет расходоваться на два направления: поддержка макрофинансовой стабильности в Украине, продолжение структурных реформ.

Первый транш в размере 600 млн евро будет получен Украиной сразу после ратификации меморандума парламентом.

Шмыгаль сообщил, что для этого Кабинет министров обратиться к Верховной Раде с просьбой созвать внеочередную сессию для скорейшей ратификации соглашения. По словам премьера, ориентировочно правительство сможет просить провести такую сессию в 20-х числах августа, "но мы будем стараться сделать это быстрее".

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Что касается условий, которые должна выполнить Украина для получения второго транша, то они разделены на четыре блока.

Первый – управление государственными финансами. Этот блок включает вопросы медицинских закупок, четко прописано управление ГП "Государственные закупки" (корпоратизация), продолжение реформы налоговой и таможенной служб (открытые конкурсы по отбору руководителей).

Второй блок – государственное управление и верховенство права. Предусмотрены вопросы судебной реформы, реформы Высшей аттестационной комиссии судей, реформа Квалификационной комиссии судей и создание Комиссии по вопросам этики с международным участием, а также продолжение реформы государственной службы.

Третий блок – улучшение бизнес-климата. В частности, продолжение расширения полномочий частных исполнителей, содействие блокированию средств на банковских счетах путем предоставления разрешения на электронную связь между исполнителями и банками. Также принятие решение о поэтапной ликвидации налоговой полиции и создании Бюро финансовых расследований.

Четвертый блок – секторальные реформы и государственные предприятия. В частности, предусмотрена реформа корпоратизации, создание независимых наблюдательных советов в ТОП-10 госпредприятий, а также продолжение реализации всех секторальных реформ и их успешное введение.

Относительно ликвидации ГФС и корпоратизации Шмыгаль сказал, что предположительно эти проекты должны реализоваться в 2020 году, но сама программа предусмотрена на 12 месяцев.

Напомним, Совет ЕС в конце мая одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.

После этого Киев и Брюссель начали переговоры в отношении будущего меморандума, в котором должны быть прописаны условия для выделения второго транша.

Далее меморандум должен быть ратифицирован Верховной Радой, после чего Украина получит первый транш в размере 600 млн евро, который является безоговорочным.

При этом условием получения макрофинансовой помощи является обязательное сотрудничество с МВФ.