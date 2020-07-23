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Украина подписала договор о кредите на 1,2 миллиарда евро от Евросоюза

Украина подписала договор о кредите на 1,2 миллиарда евро от Евросоюза

Украина подписала меморандум с Европейским Союзом о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной, Национальным банком Украины и ЕС о получении макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

С украинской стороны документы подписали министр финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Кирилл Шевченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, меморандум о пятой программе макрофинансовой помощи предусматривает 12-месячный срок предоставления средств. Сам заем выдается на 15 лет (до 2035 года), процент за пользование средствами составляет 0,125% годовых.

По словам премьера, макрофинансовая помощь будет расходоваться на два направления: поддержка макрофинансовой стабильности в Украине, продолжение структурных реформ.

Первый транш в размере 600 млн евро будет получен Украиной сразу после ратификации меморандума парламентом.

Шмыгаль сообщил, что для этого Кабинет министров обратиться к Верховной Раде с просьбой созвать внеочередную сессию для скорейшей ратификации соглашения. По словам премьера, ориентировочно правительство сможет просить провести такую сессию в 20-х числах августа, "но мы будем стараться сделать это быстрее".

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Что касается условий, которые должна выполнить Украина для получения второго транша, то они разделены на четыре блока.

Первый – управление государственными финансами. Этот блок включает вопросы медицинских закупок, четко прописано управление ГП "Государственные закупки" (корпоратизация), продолжение реформы налоговой и таможенной служб (открытые конкурсы по отбору руководителей).

Второй блок – государственное управление и верховенство права. Предусмотрены вопросы судебной реформы, реформы Высшей аттестационной комиссии судей, реформа Квалификационной комиссии судей и создание Комиссии по вопросам этики с международным участием, а также продолжение реформы государственной службы.

Третий блок – улучшение бизнес-климата. В частности, продолжение расширения полномочий частных исполнителей, содействие блокированию средств на банковских счетах путем предоставления разрешения на электронную связь между исполнителями и банками. Также принятие решение о поэтапной ликвидации налоговой полиции и создании Бюро финансовых расследований.

Четвертый блок – секторальные реформы и государственные предприятия. В частности, предусмотрена реформа корпоратизации, создание независимых наблюдательных советов в ТОП-10 госпредприятий, а также продолжение реализации всех секторальных реформ и их успешное введение.

Относительно ликвидации ГФС и корпоратизации Шмыгаль сказал, что предположительно эти проекты должны реализоваться в 2020 году, но сама программа предусмотрена на 12 месяцев.

Напомним, Совет ЕС в конце мая одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.

После этого Киев и Брюссель начали переговоры в отношении будущего меморандума, в котором должны быть прописаны условия для выделения второго транша.

Далее меморандум должен быть ратифицирован Верховной Радой, после чего Украина получит первый транш в размере 600 млн евро, который является безоговорочным.

При этом условием получения макрофинансовой помощи является обязательное сотрудничество с МВФ.

Автор: 

Кабмін (7795) кредит (3305) Євросоюз (5189) Шмигаль Денис (1510)


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Топ коментарі
+3
Україна підписала, Зеленський з друзями-олігархами потратить, а українці, їх діти і онуки заплатять. Цій комбінація працює вже 20 років.
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23.07.2020 18:58
+2
это кредит а не помощь
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23.07.2020 15:22
+2
Та ж бубочка не хотів брати грошей, а тепер клянчить де тільки може. Добре на корпоративах навчився. Тільки це він і вміє.
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23.07.2020 18:43
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это кредит а не помощь
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23.07.2020 15:22 Відповісти
Под такие процентьі , єто больше помощь , чем кредит.
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23.07.2020 21:27 Відповісти
Попрошайка ныл везде где можно дайте денег и этот туда же , просто пипец
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23.07.2020 16:03 Відповісти
набрал кредитов, как ***** блох...
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24.07.2020 00:42 Відповісти
Суки, далой!
Проклятые соросята ставят свои условия !!!!!!!!!!!!!!

Первый - управление государственными финансами. Этот блок включает вопросы медицинских закупок, четко прописано управление ГП "Государственные закупки" (корпоратизация), продолжение реформы налоговой и таможенной служб (открытые конкурсы по отбору руководителей).
Второй блок - государственное управление и верховенство права. Предусмотрены вопросы судебной реформы, реформы Высшей аттестационной комиссии судей, реформа Квалификационной комиссии судей и создание Комиссии по вопросам этики с международным участием, а также продолжение реформы государственной службы.
Третий блок - улучшение бизнес-климата. В частности, продолжение расширения полномочий частных исполнителей, содействие блокированию средств на банковских счетах путем предоставления разрешения на электронную связь между исполнителями и банками. Также принятие решение о поэтапной ликвидации налоговой полиции и создании Бюро финансовых расследований.
Четвертый блок - секторальные реформы и государственные предприятия. В частности, предусмотрена реформа корпоратизации, создание независимых наблюдательных советов в ТОП-10 госпредприятий, а также продолжение реализации всех секторальных реформ и их успешное введение.Источник: https://biz.censor.net/n3209785
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23.07.2020 16:49 Відповісти
Та ж бубочка не хотів брати грошей, а тепер клянчить де тільки може. Добре на корпоративах навчився. Тільки це він і вміє.
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23.07.2020 18:43 Відповісти
Україна підписала, Зеленський з друзями-олігархами потратить, а українці, їх діти і онуки заплатять. Цій комбінація працює вже 20 років.
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23.07.2020 18:58 Відповісти
так точно.... где заводы, фабрики, где то что будет укреплять ГРИВНУ ???
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23.07.2020 20:12 Відповісти
кредиты набирают и не отдают, а народ потом последние трусы должны отдавать...
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23.07.2020 22:24 Відповісти
Заробитчанам придется ещё поднапрячься.
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24.07.2020 08:59 Відповісти
в пунктах договора все так расплывчаство
не сообщают никакой конкретики
опять создать комиссию
унас комиссий министерств больше чем заводов фабрик
/на одного раба два прораа /
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24.07.2020 10:38 Відповісти
Последнюю тему для шуток забрали у Квартала. Столько высмеивали власти, а теперь и сами просят кредиты по миру. Ото сходил в президенты, и опозорился и бизнес потеряет.
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24.07.2020 14:21 Відповісти

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