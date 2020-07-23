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СБУ проводит массовые обыски в рамках дела о банкротстве Днепровского облавтодора, – "Укравтодор"

СБУ проводит массовые обыски в рамках дела о банкротстве Днепровского облавтодора, –

Служба безопасности Украины 23 июля проводит массовые обыски в рамках уголовного производства относительно противоправного поглощения и доведения до банкротства дочернего предприятия "Днепропетровский облавтодор".

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Сегодня проводятся массовые обыски в рамках уголовного производства относительно противоправного поглощения и доведения до банкротства дочернего предприятия "Днепропетровский облавтодор", - сказано в сообщении. 

В ведомстве заявляют, что дело возбуждено Офисом генерального прокурора по заявлению председателя "Укравтодора" Александра Кубракова. Оперативное сопровождение осуществляется силами центрального управления СБУ.

"Любые противоправные действия по поглощению предприятий системы "Укравтодора" и доведение их до банкротства недопустимы. Надеемся, что это станет четким сигналом для всех желающих присвоить государственное имущество. Национальные интересы и критическая инфраструктура будут защищены". - подчеркнули в "Укравтодоре".

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