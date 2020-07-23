Суд отменил компенсацию бизнесмену Фуксу 80 миллионов убытков от строительства моста на Троещину

Апелляционный суд отменил решение о взыскании с коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" в пользу ООО "Интерстрой Групп" ущерба в размере 80,67 млн грн.

Об этом свидетельствует постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 8 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

"Интерстрой Групп" обратился в суд о взыскании убытков еще в 2017 году. Фирма заявила, что из-за строительства Подольского моста был поврежден и приведен в непригодное для эксплуатации состояние ее имущественный комплекс на ул. Электриков, 28.

Еще в 2017 году суды первых двух инстанций взыскали с коммунальщиков требуемую фирмой компенсацию. Однако Верховный Суд эти решения отменил и отправил дело на новое рассмотрение.

В июне 2018 Хозсуд Киева вновь принял решение взыскать с коммунального предприятия в пользу "Интерстрой Групп" 80,67 млн грн. Впрочем, апелляция с таким решением не согласилась.

В основу решения Хозяйственного суда был положен вывод судебной экспертизы от 30 мая 2017 года и объяснения эксперта Елены Галиевой (Непоп), которая ее провела. Согласно этому выводу, разрушение имущества "Интерстрой Групп" вызвано исключительно в результате проведения работ по строительству моста.

Однако апелляционный суд проанализировал обстоятельства дела в совокупности и установил, что разрушение указанных объектов происходило в силу многих различных факторов – как непосредственно связанных со строительством Подольского мостового перехода, так и с обстоятельствами, объективно не зависящими от строительства (историческое местоположение объектов на водонасыщенных грунтах, сезонные колебания подъема уровня грунтовых вод, незатухающие вялотекущие процессы осадок и т.п., а также давняя запущенность объектов, отсутствие их текущей поддержки в устойчивом состоянии и т. д.). Следовательно, определить их пропорциональное соотношение и пропорциональность влияния на состояние имущественного комплекса компании не представляется возможным.

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Апелляционный суд добавил, что Хозсуд не установил, насколько разумно и справедливо возмещать из местного бюджета убытки в сумме более 80 млн грн за имущество, которое "Интерстрой Групп" приобрел в 2015 году только за 1,84 млн грн.

Более того, суд отметил, что указанное имущество – это объект промышленности, часть завода "Ремдизель". Однако, "Интерстрой Групп" арендует три участка под этим имуществом для строительства жилых домов. Следовательно, фирма не планировала использовать приобретенные помещения, построенные в 1930-1970 годах, а, скорее всего снесла бы их для строительства жилого комплекса. И фактически, компенсация за это имущество – это субсидирование нового строительства "Интерстрой Групп" за счет общины столицы.

Суд отметил, что Подольский мостовой переход строится с 1993 года, это крупный инфраструктурный проект, который имеет большое значение для общества, и "Интерстрой Групп", покупая имущество, должна была осознавать определенные объективные риски, связанные с этим. Вместе с тем, компания ни разу не жаловалась на нарушение Дирекцией строительных норм и правил, несоблюдение проекта строительства, не требовала внесения изменений в проект строительства мостового перехода или принятия стабилизационных мер к зданиям и сооружений, не страховала имущество и тому подобное.

Апелляционный суд признал правомерным обращение с апелляционной жалобой прокуратуры учитывая пассивное поведение Киевсовета, который не обжаловал решение Хозяйственного суда о взыскании 80,61 млн грн.

При этом 18 ноября 2019 года начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" и Киевской городской государственной администрации, которые в интересах ООО "Интерстрой Групп" умышленно не уплатили судебный сбор для апелляционного обжалования решения по этому делу.

До марта 2017 года единственным учредителем ООО "Интерстрой групп" был Даниил Привалов – сын мэра Харькова Геннадия Кернеса. Сейчас учредителями фирмы являются виргинский офшор Baneberry Group Limited (62%) и Владимир Кошак (38%). Бенефициаром Baneberry Group Limited указан российский бизнесмен Павел Фукс, который является одним из друзей Кернеса.