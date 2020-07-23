Оператор ГТС сократит срок ремонта газопровода на границе со Словакией в 2 раза

ООО "Оператор ГТС Украины" сократит сроки ремонта участка газопровода "Лупинг №4", подходящего к точке соединения "Будинце" на границе со Словакией, с семи до трех недель.

Как сообщает пресс-служба компании, это позволит не ограничивать транспортировку газа между двумя станами в августе, передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что на участке газопровода были обнаружены несколько дефектов, требующих оперативной ликвидации. После проведения полной диагностики указанного участка газопровода был разработан план технических мероприятий по устранению выявленных дефектов.

"ОГТСУ планирует привлечь дополнительные ресурсы для оптимизации ремонтных работ и минимизации сроков их проведения. Мы нашли возможность пойти на встречу потребностям участников рынка и провести ремонтные работы с 1 по 21 сентября 2020 года включительно. Таким образом, заказчики услуг смогут пользоваться уже приобретенными мощностями в августе 2020 года без каких-либо прерываний", – сказано в сообщении.

В то же время "Оператор ГТС Украины" отмечает, что компания пока не получила ответа от оператора ГТС Словакии Eustream в отношении предоставленных ранее предложений, которые могли бы позволить вообще не прерывать поставки газа: объединить две физические точки соединения "Будинце" и "Ужгород/Вельки Капушаны" в одну виртуальную точку соединения или предоставить право заказчикам бесплатно перенести уже забронированы мощности с точки "Будинце" на точку "Ужгород/Вельки Капушаны" на период проведения ремонтных работ.

В компании также подчеркнули, что риски для осуществления закачки в ПХГ Украины отсутствуют, поскольку через "Ужгород/Вельки Капушаны" можно осуществлять импорт в форме виртуального реверса в объеме до 110 млн кубометров в сутки, в то время, как со стороны Eustream сегодня предлагается только 60 млн куб. м в сутки на июль-сентябрь 2020 года.

Как сообщалось, ранее "Оператор ГТС Украины" предупредил заказчиков услуг транспортировки о полной остановке с 11 августа поставок газа через точку соединения "Будинце" на границе со Словакией из-за ремонтных работ.