Антикоррупционный суд впервые приговорил судью к тюремному сроку и выпустил под залог

Высший антикоррупционный суд приговорил судью Малиновского суда Одессы лишению свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать должность судьи и любые должности в правоохранительных органах на 3 года, с конфискацией всего его имущества.

Как сообщает пресс-служба суда, коллегия судей ВАКС признала судью виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды), передает БизнесЦензор.

"Так, исследовав все предоставленные сторонами материалы, заслушав свидетелей, коллегия судей признала судью Малиновского суда Одессы виновным в получении неправомерной выгоды в размере $2500 за принятие решения в интересах третьего лица с использованием предоставленного ему служебного положения", – сказано в сообщении.

В то же время в суде уточнили, что до вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемому меру пресечения в виде залога в размере 120 тыс. грн.

Приговор может быть обжалован в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Как сообщалось, в июне ВАКС вынес первый приговор, предусматривающий наказание в виде заключения, в отношении депутата Киевского областного совета Александра Мефодия. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией части имущества.