Итоги недели: Евробонды на $2 миллиарда, "зеленые тарифы" из бюджета и лето на карантине

Главные новости экономики за неделю 20 - 24 июля.

ФИНАНСЫ

Нацбанк отказался от дальнейшего снижения учетной ставки

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Глава НБУ Кирилл Шевченко отметил, что учетная ставка останется на текущем уровне по крайней мере до конца года, хотя перед своим назначением он обещал продолжить политику ее снижения.

Украина разместила новые евробонды на $2 миллиарда

Украина разместила новые еврооблигации на сумму $2 млрд с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году. Часть привлеченных средств от нового выпуска в объеме $846,15 млн будет использована для выкупа еврооблигаций с доходностью 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах.

Украина подписала договор о кредите на 1,2 миллиарда евро от Евросоюза

Украина подписала кредитное соглашение с ЕС о получении макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро. Половина из этой суммы будет выделена сразу после ратификации соглашения Верховной Радой, а еще 600 млн евро Евросоюз готов предоставить при выполнении ряда условий.

В фонде борьбы с коронавирусом закончились деньги, – Минфин

По состоянию на 24 июля правительство распределило все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19, сообщило Министерство финансов. В том числе 35 млрд грн Кабмин направил на ремонт дорог, тогда как для системы здравоохранения выделено 16 млрд грн.

Нацбанк продал $350 миллионов для сдерживания падения курса гривни

Национальный банк на минувшей неделе продал на межбанковском валютном рынке для сдерживания падения курса гривни $347,8 млн. Несмотря на это курс национальной валюты за неделю снизился с 27,36 грн/$ до 27,76 грн/$.

Минфин возобновил размещение облигаций после переговоров с госбанками

Мифин на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма привлек в бюджет 6,7 млрд грн и $171 млн. По словам министра финансов Сергея Марченко, покупка гривневых облигаций перед аукционом отдельно обсуждалась с госбанками.

Совет НБУ назначил нового заместителя главы Нацбанка

Совет Нацбанка по представлению главы НБУ Кирилла Шевченко назначил заместителем председателя НБУ Юрия Гелетия. Гелетий в 2003-2015 годах уже работал в Национальном банке, а в последние годы занимал должность заместителя министра финансов.

Новый глава НБУ хранит сбережения в швейцарском банке

Новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко 21 июля существенно дополнил свою декларацию о доходах, указав, что большинство сбережений он хранит на счету в швейцарском банке Lombard Odier. Шевченко также задекларировал несколько дорогих часов и облигации "Ощадбанка" на 10 млн грн.

МАКРОЭКОНОМИКА

Падение промышленного производства замедлилось до 5,6%, – Госстат

Промышленное производство в июне, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сократилось на 5,6%, тогда как в мае падение составляло 12,2%, а в апреле достигало 16,2%, сообщил Госстат.

Нацбанк ухудшил прогноз падания ВВП Украины до 6%

Согласно обновленному прогнозу НБУ, украинская экономика упадет в 2020 году на 6%, тогда как раньше ожидалось ее снижение на 5%, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%. Нацбанк ожидает, что инфляция в этом году составит 4,7% на конец года.

Нацбанк спрогнозировал профицит платежного баланса впервые за 5 лет

НБУ существенно улучшил прогноз текущего счета платежного баланса на 2020 год с нулевого дефицита до профицита на уровне 4,4% ВВП благодаря падению импорта, закрытию границ для путешествий, а также низким ценам на энергоносители.

ВЛАСТЬ

Карантин продлили до конца лета

Кабинет министров продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа, установив четыре зоны действия ограничений: в зависимости от уровня заболеваемости в регионах или отдельных районах будет устанавливаться зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень угрозы вместе с ужесточением карантинных ограничений.

Кабмин создал Министерство по вопросам промышленности

Кабинет министров принял решение об образовании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Неделей ранее Верховная Рада назначила Олега Уруского на пост вице-премьера - главы указанного министерства.

МВД подписало контракт на покупку французских катеров за 136 миллионов евро

Министерство внутренних дел подписало контракт на строительство 20 патрульных катеров для Госпогранслужбы с французской ОСЕА при участии компании "Нибулон". Стоимость контракта составляет 136 млн евро, 85% этой суммы предоставит правительство Франции в виде кредита.

Рада приняла закон о реформе патентного законодательства

Закон призван согласовать требования действующего законодательства Украины об охране прав на изобретения и полезные модели с правом Европейского Союза. Кроме того, Верховная Рада приняла отдельный закон, направленный на борьбу с так называемым "патентным троллингом".

Рада одобрила законопроект Зеленского об "инвестнянях"

Верховная Рада приняла в первом чтении предложенный президентом законопроект "О господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", предусматривающий предоставление льгот и индивидуального сопровождения для проектов на сумму более 30 млн евро.

Рада приняла новый закон о сельскохозяйственных кооперативах

Верховная Рада приняла новую редакцию закона "О сельскохозяйственной кооперации". Среди прочего, законом предусмотрена возможность образования сельскохозяйственного кооператива, как неприбыльной организации.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що змінить закон про сільськогосподарську кооперацію

Рада ввела налоговые льготы для производителей телесериалов

Законом освобождается от налогообложения НДС в Украине экспорт услуг по производству и компоновке видеофильмов, кинофильмов, анимационных (мультипликационных) фильмов, телевизионных программ, рекламных роликов, фото- рекламных материалов, компьютерной графики.

ЭНЕРГЕТИКА

Рада приняла закон о компенсации "зеленого тарифа" за счет госбюджета

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий снижение "зеленого тарифа" для производителей электроэнергии из возобновляемых источников и компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета. Впрочем, подписание документа заблокировано до следующего заседания, которое может состоятся осенью.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Рада змінила привала для "зеленої" генерації під олігархів

Кабмин утвердил поставщика "последней надежды" на газовом рынке

Кабмин утвердил ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" на рынке природного газа. Это должно быть последним шагом для открытия газового рынка для бытовых потребителей, которое запланировано на 1 августа.

"Нафтогаз" начал повышать цены на газ для населения

В июле цена на газ для населения, производителей тепла и других защищенных потребителей выросла на 7% – до 2,30 грн за кубометр (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку). В "Нафтогазе" пояснили рост цен подорожанием топлива на европейских биржах.

"Энергоатом" начал экспорт электроэнергии в Беларусь через "Нафтогаз"

НАЭК "Энергоатом" начал поставки электроэнергии в Беларусь через трейдера "Нафтогаза Украины". Как уточнил глава комитета по вопросам энергетики Андрей Герус, это первые экспортные поставки "Энергоатома" с 2004-2005 годов, когда компания осуществляла экспорт в РФ.

КОРПОРАЦИИ

Основатель киберкоманды NaVi заявил о покупке отеля "Днепр"

Основатель украинской киберспортивной организации Natus Vincere Александр Кохановский заявил, что вместе с партнерами купил отель "Днепр" в центре Киева, в нем планируется создать центр киберспорта мирового уровня. Для этого в ближайшие годы планируется вложить около $20 млн в реконструкцию здания.

Imperial tobacco заплатила рекордные 460 миллионов штрафа по делу "Тэдиса"

Группа компаний "Империал Тобакко" выплатила штраф на общую сумму почти 460 млн грн, наложенный Антимонопольным комитетом в октябре 2019 года по делу о сговоре крупнейших производителей табачных изделий и дистрибьютора "Тедис Украина".

В "Империал Тобакко" назвали вылату штрафа "тактическим решением", которое позволит избежать риска ареста счетов и начисления пени. В то же время компания продолжит оспаривать правомерность его наложения в судебном порядке.

Фурсин купил киевский ТРЦ Sky Mall

Бизнесмен Иван Фурсин выкупил спорный ТРЦ Sky Mall в Киеве у банка "Пивденный". Банк оформил право собственности на ТРЦ из-за долга в размере $32 млн в 2014 году. Представители совладельца проекта Arricano называли долг фиктивным и не признавали переход права собственности к банку.

Авиакомпания SkyUp уволила гендиректора

Авиакомпания SkyUp Airlines с 17 июля прекратила сотрудничество с Евгением Хайнацким, который возглавлял компанию с начала ее создания в 2017 году.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Экс-главу "Укравтодора" Новака задержали в Польше за коррупцию

Бывший министр транспорта Польши и экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак был задержан польскими властями в рамках совместной операции с НАБУ. По данным следствия, во время своей работы в Украине Новак организовал схему получения взяток от дорожных компаний на территории Польши.

В рамках расследования дела НАБУ совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве, Львове и на территории Польши. В том числе обыски по делу бывшего главы "Укравтодора" прошли в дорожной компании Onur Group Ukraine. В итоге польский суд взял Новака и двух его сообщников под стражу на три месяца.

Новый замминистра здравоохранения занимался медзакупками во времена Януковича

Новый заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко во времена президентства Виктора Януковича занимался медицинскими закупками в Министерстве здравоохранения Раисы Богатыревой, выяснили журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".



