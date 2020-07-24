Суд удовлетворил апелляцию Минкультуры о правах собственности на акции "Одесской киностудии"

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу Министерства культуры и информационной политики о признании за государством право собственности на 7 400 065 акций ЧАО "Одесская киностудия".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Соответствующим постановлением суд полностью отменил решение Хозяйственного суда города Киева от 21.01.2020 года по делу № 910/5090/19 и принял новое решение, которым в удовлетворении исковых требований отказано полностью", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

Как сообщалось, в январе Хозсуд Киева удовлетворил иск ЧАО "Одесская киностудия" и постановил истребовать у Министерства культуры в пользу ЧАО 7 400 065 акций киностудии.

Как сообщалось, ранее застройщик Андрей Ваврыш рассказал, что с 2018 года он стал совладельцем Одесской киностудии, а его партнером по киностудии выступает нардеп Александр Ткаченко через британскую Cinema Love Ltd.

Вторая половина акций Одесской киностудии принадлежит Министерству культуры Украины. В начале октября 2019 года Верховная Рада признала утратившим силу закон, запрещающий приватизацию государственного пакета акций в уставном капитале ЗАО "Одесская киностудия".

Ткаченко продал принадлежавший ему пакет акций ЧАО "Одесская киностудия" в размере 25%-1 акция Александру Морозову, который с 2013 года и до последнего времени являлся директором по развитию бизнеса ЧАО "Смарт Холдинг" Вадима Новинского.