Большая часть из 800 километров ливневой канализации в Киеве нуждается в ремонте, – Кличко

В столице 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которой не ремонтировали десятилетиями, заявил мэр Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"В столице 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которой не ремонтировали десятилетиями. Поэтому там, где делают сегодня реконструкцию и капитальный ремонт дорог, обязательно меняют или прокладывают новую ливневую канализацию", - сообщил Кличко.

Он отметил, что только за последние полтора года такие работы осуществили во время ремонта улиц: Магнитогорской, Газопроводной, Васильковской, Семьи Кульженко, Алматинской, Федорова, Чернобыльской и Туполева.

Также сделали капитальный ремонт трех коллекторов дождевой канализации.

"Сегодня продолжаются работы по реконструкции сети городской дождевой канализации на территории, прилегающей к Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Также сотрудники "Киевавтодора" постоянно осуществляют работы по очистке и ремонту гидротехнических сооружений, находящихся на балансе коммунальной корпорации", - отметил Кличко.