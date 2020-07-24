Кабмин ликвидирует ГФС до конца года для получения финансовой помощи ЕС, – Шмыгаль

Правительство ликвидирует Государственную фискальную службу до конца текущего года. Упразднение ГФС является фактически условием для второго транша макрофинансовой помощи для Украины от ЕС, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель.

Об этом со ссылкой на РБК-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Это один из маячков для второго транша. Это фактически условие для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", - заявил премьер.

Он пояснил, что является одним из условий получения второго транша в рамках пятой программы предоставления Украине макрофинансовой помощи.

"Наша идеология, это должно быть интеллектуальный орган (вместо Государственной фискальной службы.). Не силовым, а интеллектуальным. То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсов, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их в соответствующий органу", - отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, в январе Верховная Рада по предложению комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отклонила законопроект о создании Бюро финансовых расследований.

Руководитель этого комитета Данил Гетманцев, который ранее анонсировал создание этого органа как программный пункт президента Владимира Зеленского, в комментарии журналистам не смог объяснить причины такого решения: "Законопроект был отклонен по предложению нашего комитета ВР, о мотивах я вам не могу сообщить. Просто не могу".

Журналисты обратились к депутату после того, как дополнительные полмиллиарда гривен, которые изначально были предусмотрены на Бюро финансовых расследований, пошли на финансирование ГФС и налоговой милиции в ее составе – что было утверждено изменениями в бюджет на 2020 год, проголосованными парламентом.

Ольга Василевская-Смаглюк также отмечала, что принять законопроект "не хватило политической воли".

Напомним, народные депутаты поддержали законопроект депутатов Ольги Василевской-Смаглюк и Дениса Монастырского ("Слуга народа") 2 октября 2019 года в первом чтении. Согласно ему, БФР должно быть подотчетно Министерству финансов.

Однако документ к первому чтению не предусматривал ликвидацию каких-либо подразделений Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, хотя к БФР должны перейти полномочия по расследованию экономических преступлений.

Законопроект №1208-2 был зарегистрирован как альтернативный к проекту закона №1208, поданному главой профильного комитета Даниилом Гетманцевым ("СН"). Однако основной законопроект и его другую альтернативную версию "1208-1 депутаты не поддержали в первом чтении.

Однако впоследствии Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал не принимать закон о бюро финансовых расследованиях (БФР).

По данным СМИ, причина такого решения комитета ВР связана с тем, что президент Владимир Зеленский решил, что БФР должно быть подконтрольно Офису президента, а не Министерству финансов Украины, как ранее было прописано в проекте закона.