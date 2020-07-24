Отказ Нацбанка от снижения учетной ставки помог разместить евробонды на $2 миллиарда, – FT

Украина разместила 23 июля еврооблигации с погашением в марте 2033 года на $2 млрд после недавнего назначения Кирилла Шевченко главой Нацбанка Украины. Это свидетельствует об одобрении нового главы НБУ международными инвесторами.

Об этом пишет издание Financial Times, сообщает БизнесЦензор.

Инвесторы говорят, что их успокоило вмешательство МВФ, а также заявления нового главы НБУ о независимости регулятора.

"Он дал нам понять, что все будет как обычно и что цели политики центрального банка не изменятся", – сказал Ричард Хаус, глава отдела долговых обязательств развивающихся стран в Allianz Global Investors.

Под управлением Шевченко Нацбанк в четверг сохранил учетную ставку на уровне 6%. Ранее президент Владимир Зеленский и его окружение призывало центробанк снизить учетную ставку для стимулирования экономики.

Решение о сохранении ставки стало обнадеживающим признаком того, что новый глава НБУ будет противостоять призывам смягчить политику быстрее, чем это необходимо, сказал Виктор Сабо, менеджер по долговому портфелю на развивающихся рынках в Aberdeen Standard Investments.

"Если они начнут снижать более агрессивно", инфляция "может стать источником беспокойства", – сказал Сабо.

Украинские долларовые облигации подешевели примерно на 5% после того, как Яков Смолий покинул пост главы НБУ. Однако они уже восстановились в цене, что является признаком того, что изменение в НБУ слабо ослабило энтузиазм инвесторов по поводу долгов страны, отмечает издание.

"В нормальные… времена можно было подумать, что они должны бы заплатить немного больше в этот раз... Но есть огромный спрос на все вещи с доходностью, особенно на развивающихся рынках", – добавил глава отдела долговых обязательств развивающихся стран в Allianz Global Investors Ричард Хаус.

Как писал БизнесЦензор, Украина разместила еврооблигации с погашением в марте 2033 года на $2 млрд под 7,25% годовых, тогда как первоначальный ориентир доходности составлял 7,75%.

Минфин принял решение об отмене сделки из-за того, что уже после завершения размещения вечером 1 июля появилась информация, что глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко. С 2014 года он возглавлял государственный "Укргазбанк".

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. Перед своим назначением на должность глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что Национальный банк продолжит политику снижения учетной ставки.