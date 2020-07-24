АМПУ заплатит 26 миллионов за поднятие затонувшего танкера в порту Одессы

Администрация морских портов Украины 23 июля объявила тендер на услуги по удалению судна Delfi из акватории морского порта Одесса. Ожидаемая стоимость тендера установлена 24,68 млн грн, сообщается в системе "Прозорро".

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Предварительно аукцион назначен на 5 октября, срок оказания услуг составляет не более 60 дней с даты подписания акта с победителем торгов в зависимости от гидрометеорологических условий.

В ноябре 2019 года танкер Delfi сел на мель и перевернулся на борт у одесского пляжа "Дельфин". Владелец судна не позволил морякам покинуть танкер после катастрофы и их пришлось спасать водолазам.

Летом 2020 года с танкера снова начали выливаться нефтепродукты. Президент Владимир Зеленский поставил задачу убрать затонувшее судно.

После этого было предпринята неудачная попытка поднять судно по проекту компании Smart Marine Concept (подрядчик суда). Еще одну попытку назначили на 24 июля. По информации "5 канала", эти работы по поднятию и эвакуации танкера стоят примерно полмиллиона гривен, финансирует - владелец судна. После чего Delfi планируют доставить в порт Черноморск.

Де-юре затонувшее судно Delfi принадлежит британской фирме Mister Drake Pc. Шло судно якобы под флагом Молдовы, но, как установила Морская администрация, его исключили из реестра еще в 2018 года, поэтому фактически флага нет.

По информации издания "Думская", фактическим судовладельцем является бывший "регионал" и экс-депутат Николаевского облсовета Олег Ковтунов.