Формула "Роттердам плюс" искажает сущность импортного паритета цен на уголь, – глава "Центрэнерго"

Формула "Роттердам плюс" полностью искажает сущность импортного паритета при расчете цен на уголь, поскольку учитывает стоимость не физического транспортировки украинского ресурса, а виртуальные расходы на импорт угля в Украину.

Об этом и.о. директора "Центрэнерго" Александр Корчинский сообщил в авторском материале на НВ Бизнес, передает БизнесЦензор.

"Во время совещания в министерстве энергетики, еще до рассмотрения условий контракта с ДТЭК, я предложил обратить внимание на возможность приравнивания цены украинского угля к импортной биржевого паритета. Что дает такая модель? Она позволяет увидеть, какова рыночная цена на определенный ресурс, а не ориентироваться на предложение одного производителя", – сообщил глава госкомпании.

"Главным требованием "Центрэнерго" в данном случае является справедливое определение затрат на транспортировку угля. Несмотря на привязку к ценам на иностранных рынках, при поставке должна учитываться исключительно цена физической перевозки ресурса к складам "Центрэнерго". Начисление же определенной виртуальной транспортировки из других стран не может применяться для угля, который добывается в Украине. Это ключевая позиция", – добавил Корчинский.

Глава "Центрэнерго" напомнил, что в свою очередь в предложении компании ДТЭК на поставку угля была предложена так называемая формула "Роттердам плюс".

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"Компания ДТЭК предложила модель ценообразования по так называемой формуле "Роттердам плюс", которая полностью искажает сущность привязки к ценам на внешних рынках. "Плюс" в данной формуле – это затраты на транспортировку. Дело в том, что учитываются не реальные расходы на доставку от украинской шахты, а виртуальные – из порта Роттердам в Нидерландах ", – отметил он.

В результате было принято решение о заключении краткосрочного соглашения на два месяца, что позволяет избежать долгосрочных рисков. Если же условия контракта с ДТЭК не будут соответствовать стратегическим целям предприятия и государства, или же будут угрожать убытками для "Центрэнерго", его условия будут пересмотрены.

Корчинский подчеркнул, что принципиальная позиция "Центрэнерго" – покупка угля только на украинских шахтах. Сотрудничество с угольными предприятиями – это вопрос социальной ответственности, а не финансов. Однако на государственном уровне должен быть решен вопрос дальнейшего функционирования угольной отрасли.

Напомним, в состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС общей мощностью 7665 МВт. "Центрэнерго" находится в управлении Фонда государственного имущества Украины и находится в перечне объектов большой приватизации.