Служба здоровья предложила повысить базовую ставку стационарной помощи в 2 раза

Национальная служба здоровья Украины предлагает повысить базовую ставку стационарной медпомощи в 2021 году более чем в два раза – до 12 тыс. грн.

Об этом сообщила на брифинге директор департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакт-Украина.

По словам Бойко, это предусмотрено предложениями Нацслужбы для формирования бюджета программы медицинских гарантий (ПМГ) на 2021 год.

Всего для реализации предложений НСЗУ для финансирования ПМГ на 2021 год, по расчетам Нацслужбы, необходимо выделить 240 млрд грн, дополнительно для оказания медпомощи по пакету COVID-19 НСЗУ предлагает предусмотреть 67 млрд грн.

"240 млрд грн - это около 6% ВВП, поэтому мы выполним норму закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", где указано, что расходы на реализацию ПМГ должны составлять не менее 5% ВВП", - подчеркнула Бойко.

По ее словам, в частности, НСЗУ предлагает в 2021 году предусмотреть в госбюджете тариф для оплаты амбулаторного ведения пациента с туберкулезом в размере 1750 грн в месяц.

НСЗУ также предлагает расширить программу реимбурсации , включив в нее препараты для пациентов, перенесших инфаркт или инсульт, а также лекарственные средства для людей с расстройствами психики и поведения, в том числе для лечения таких заболеваний как шизофрения, аффективные расстройства, в том числе депрессия, невротические расстройства и эпилепсия.

"Необходимый бюджет для такого расширения программы реимбурсации составляет 878 млн грн", - сказала Бойко.

Она также сообщила, что НСЗУ предлагает увеличить тариф на предоставление стационарной паллиативной помощи с 8 тыс. до 25 тыс. грн, на предоставление мобильной паллиативной помощи - с 10 тыс. грн до 23 тыс. грн.

Тарифы на лечение инфаркта и инсульта НСЗУ предлагает повысить до 47 тыс. грн и 39 тыс. грн соответственно. При этом медучреждения смогут самостоятельно закупать медикаменты и обеспечивать весь комплекс оказания помощи, в то же время закупка стентов останется функцией централизованных закупок.

Кроме того, НСЗУ предлагает увеличить тариф для диагностики онкозаболеваний и проведения химиотерапевтического лечения с 18 тыс. грн. до 59 тыс. грн, тариф на проведение лучевой терапии - увеличить с 30 тыс. грн до 101 тыс. грн.

НСЗУ предлагает также ввести новый пакет медицинских услуг для лечения онкогематологических заболеваний.

Как сообщалось, в рамках ПМГ базовая ставка для оплаты стационарной помощи в 2020 году составляет 4,5 тыс. грн.

Согласно данным бумажных отчетов медучреждений в 2019 году в Украине было проведено 262 млн консультаций (из которых около 65% - консультации узких специалистов), 1,6 млн малых операций, проведенных амбулаторно, 18,9 мон рентген-исследований, 23,7 млн УЗИ, 20,4 млн ЭКГ, 1,6 эндоскопий и около 4 млн других функциональных обследований.