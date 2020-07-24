На Волыни 90 тысяч жителей начали использовать онлайн-сервисы для оплаты за газ

В период карантина значительно возросло количество волынян, которые для решения газовых вопросов, используют личный кабинет на сайте 104.ua, чат-боты 7104ua мессенджерах Viber и Telegram. Если в начале года этими сервисами пользовались 68 тыс. клиентов ООО "Волыньгаз Сбыт", то по состоянию на 1 июля их количество достигло 90 тыс.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Самым популярным среди волынских потребителей газа остается личный кабинет на 104.ua. По состоянию на 1 января 2020 года здесь было зарегистрировано 56 тыс. волынян. В июле число пользователей личным кабинетом возросло до 71 тыс.

Чат-бот в Viber используют более 18 тыс. клиентов. Это на 50% больше, чем в начале года. Чат-бот в мессенджере Telegram запустили недавно. Несмотря на это, его активно используют около 400 волынян.

"Количество клиентов, которые пользуются онлайн-сервисами "Волыньгаз Сбыта", увеличивается ежемесячно. Сейчас у нас работает ряд дистанционных сервисов, с помощью которых волыняне могут пересмотреть историю потребления и оплат, передать показания счетчика, сверить личные счета, оплатить газ. Использование этих платформ позволяет не только избегать массовых скоплений в период карантина, но и сэкономить время и средства. Ведь при оплате через онлайн-сервисы применяется наименьшая банковская комиссия", - рассказывает директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

В компании напоминают, что в период карантина внедрили экспресс-регистрацию на сайте 104.ua, которая позволяет создать личный кабинет с помощью всего одного звонка.

Для экспресс-регистрации на сайте 104.ua нужно:

Позвонить в контакт-центр по телефону 067-33-39-104; Сообщить оператору номер лицевого счета (он указан в платежке); Оператор зарегистрирует личный кабинет, а потребитель в сообщении получит логин и пароль к нему.

ООО "Волыньгаз сбыт" с 1 июля 2015 выступает гарантированным поставщиком природного газа для 250 тыс. бытовых потребителей, более 1200 промышленных предприятий и 250 бюджетных учреждений. Компания имеет бессрочную лицензию на поставку природного газа.