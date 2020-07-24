Совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве "авторитета судебной власти" из-за записей судьи Вовка

Высший совет правосудия считает, что публикация Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) записей разговоров судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) "подрывает авторитет правосудия".

Такое решение было единогласно принято Высшей советом правосудия на заседании 23 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Совета.

"ВСП считает, что орган досудебного расследования, обнародовав информацию таким образом, а также записи и обрывки разговоров, которые являются обстоятельствами досудебного следствия, дал толчок информационной кампании, которая привлекает внимание и формирует общественное мнение в поддержку определенной позиции, в частности позиции о том, что преступное деяние имеет место, как доказанный факт", – сказано в сообщении.

Совет подчеркивает, что органы государственной власти, их должностные лица должны воздерживаться от информационных и политических кампаний, заявлений и действий, которые могут повлиять на независимость судебной власти и "подорвать авторитет правосудия в целом".

"Подчеркивая, что ОАСК продолжает осуществлять правосудие, а распространение Национальным антикоррупционным бюро Украины информации таким образом подрывает авторитет суда как института, влияет на независимость судебной власти и подрывает авторитет судебной власти в целом, ВСП заявляет о недопустимости таких заявлений и публичных высказываний", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

"Как выяснило следствие, указанные лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе", – уточнили в НАБУ.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.