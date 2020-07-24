Строительство флагштока высотой 90 метров на склонах Днепра завершат 23 августа, – Кличко

Сооружение флагштока Государственного флага Украины на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" планируется завершить до 23 августа.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

По словам городского головы, он будет крупнейшим в стране: высота флагштока составит почти 90 метров, а полотнище флага будет размером 16 на 24 метра.

"Поднять главный флаг мы планируем 23 августа, в День Государственного флага Украины. Здесь, в символическом месте – на Печерских холмах. Флаг будет видно из многих точек столицы", – сказал Кличко.

Мэр отметил, что проект по установке флагштоке – благотворительный, бюджетных средств на него не тратят.

"Средства собрал благотворительный фонд "Будущее Киева". Я очень благодарен тем людям, которым не безразлично, как развивается Киев. Благодарен за многие проекты, воплощенные в нашем городе за деньги меценатов. И одним из таких проектов станет главный флаг Украины", – добавил Кличко.

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Как сообщалось, в июле ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" начало сооружение флагштока Государственного флага Украины на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне". Стоимость работ неизвестна.

Напомним, Департамент градостроительства и архитектуры КГГА 22 июня выдал градостроительные условия и ограничения для проектирования сооружения флагштока Государственного флага Украины на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне". Заказчиком строительства было указано коммунальное предприятие "Спецжилфонд".

В декабре 2017 года КП "Спецжилфонд" объявило тендер на строительство флагштока ожидаемой стоимостью 47,51 млн грн. Однако, позже отменили его в связи с "отсутствием дальнейшей потребности в закупке".

В феврале 2020 года заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что постоянно действующая комиссия по привлечению инвесторов одобрила сооружение флагштока Государственного флага Украины на территории мемориального комплекса на улице Лаврской, 27 за средства меценатов, а именно – благотворительного фонда "Будущее Киева".

В дальнейшем 17 апреля КГГА издало распоряжение, которым внесло изменения в распоряжение 2017 года о строительстве сооружения флагштока. В частности, им изложен в новой редакции пункт о финансировании работ: указано, что финансирование будет выполняться за счет привлеченных средств в соответствии с протоколом постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов.

Владельцами Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Будущее Киева" является мэр столицы Виталий Кличко и его бывший заместитель, известный девелопер Игорь Никонов.