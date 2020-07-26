На всех авиарейсах в ЕС маски будут обязательными для пассажиров от 6 лет

Министры транспорта стран Европейского союза достигли соглашения о санитарных мерах, применяемых к самолетов, осуществляющих рейсы на континенте.

Об этом заявил немецкий министр транспорта Андреас Шоер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Одним из главных правил будет обязательное ношение масок для лица всеми пассажирами старше 6 лет.

Другие меры, принятые во время совещания-видеоконференции, включают обязательства чаще дезинфицировать самолет, улучшать информирование пассажиров и обеспечивать безопасное расстояние, даже если это приводит к длинным очередям.

Большинство авиакомпаний уже обязывают пассажиров носить маски во время посадки в самолет и на борту самолета, но дети часто освобождаются от этого требования.

Маски также являются обязательными во многих европейских аэропортах.