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Таиланд разрешил въезд иностранцам для участия в выставках и в рамках оздоровительных туров

Таиланд разрешил въезд иностранцам для участия в выставках и в рамках оздоровительных туров

Власти Таиланда в связи со снижением количества новых случаев COVID-19 разрешили въезд в страну иностранным гражданам, прибывающим на выставки и в рамках оздоровительных туров, при этом им придется пройти 14-дневный карантин.

Об этом сообщает туристическое Управление Таиланда, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С начала этой недели в страну разрешен въезд еще для четырех категорий граждан. К ним относятся иностранные граждане, которые приезжают в Таиланд на отраслевые выставки, участники съемочных групп из других стран, рабочие пищевой сферы и строительной промышленности из Камбоджи, Лаоса и Мьянмы, а также иностранные граждане, которые приезжают в страну в рамках оздоровительных и wellness туров", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Центра ситуационного управления по COVID-19 (CCSA) Тависина Висанайотина, эти категории граждан будут допущены в страну, но им придется провести 14 дней в карантине и соблюдать санитарно-эпидемиологические меры на протяжении всего времени пребывания в стране.

Ранее в страну был разрешен въезд 11 категориям граждан со "свидетельством о въезде", полученном в посольстве или консульстве Таиланда за рубежом.

Все 15 категорий граждан должны пройти медицинский осмотр до вылета в Таиланд.

Автор: 

карантин (2077) Таїланд (71)


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