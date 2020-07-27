"Мироновский хлебопродукт" Косюка снизил продажи курятины на 6%

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в апреле-июне 2020 года реализовал 170,91 тыс. тонн куриного мяса, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно пресс-релизу компании в понедельник, продажи курятины по итогам первого полугодия снизились на 5% - до 328,39 тыс. тонн.

"Это обусловлено в основном сложной ситуацией как на внутреннем (главным образом во втором квартале), так и на экспортном рынках, в результате вспышки птичьего гриппа в Украине в первом квартале 2020 года и пандемии COVID-19 с марта 2020 года", - отметили в компании.

Объемы производства мяса птицы во апреле-июне 2020 года остались относительно стабильными – 181,29 тыс. тонн (182,31 тыс. тонн в первом полугодии 2019), а по итогам января-июня 2020 года выросли на 2% - до 359,93 тыс. тонн.

В течение второго квартала объем экспорта снизился на 9% и составил 88,51 тыс. тонн, в первом полугодии 2020 года - на 10% - до 170,55 тыс. тонн.

"Несмотря на сложные времена, МХП продолжил следовать стратегии, как географической диверсификации, так и оптимизации продуктового микса, направляя основные объемы экспорта курятины, преимущественно, в страны Ближнего Востока, СНГ и Африки. Общий экспорт курятины в первом полугодии 2020 составил около 52% против 55% за первое полугодие 2019 от общего объема продаж курятины", - сообщили в компании.

Как писал БизнесЦензор, МХП по итогам первого квартала 2020 года получил $174 млн чистого убытка против $33 млн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года.

Как сообщалось, "Мироновский хлебопродукт" Косюка в первом квартале 2020 года продал 157,73 тыс. тонн куриного мяса, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом - до $215 млн. Выручка в 2019 году увеличилась на 32% - до $2,06 млрд.