В Турцию каждый день прибывают более 20 самолетов с украинскими туристами, – посол

Каждый день более 20 самолетов с туристами из Украины приземляются в Турции, а в Анталью за первые две недели июля прибыли более 30 тыс. украинцев, сообщил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Границы открылись в конце июня, а большинство рейсов начались 1 июля. Так что мы говорим только о периоде в две-три недели, за которые мы смогли восстановить эти связи. Тем не менее, я могу сказать, что картина - очень позитивна. На данный момент каждый день больше, чем 20 самолетов с туристами из Украины приземляются в Турции. Только в Анталью за первые две недели июля прибыли более 30 тыс. украинцев", - сказал он.

Гюльдере также рассказал о мерах, предпринимаемых Турцией для того, чтобы избежать распространения Covid-19 среди туристов.

"Мы разработали уникальную и прогрессивную систему сертификации безопасного туризма, которая имеет сотни критериев, включая гигиену пассажиров, транспортных средств, отелей, безопасность пляжей, социальное дистанцирование. На данный момент у нас наработан очень хороший опыт для туристов, которые приезжают. В нормальных условиях для того, чтобы иметь дополнительное пространство для себя, надо платить деньги. А теперь правила социального дистанцирования обеспечивают каждому это дополнительное пространство бесплатно", - пояснил он.

По словам посла Турции, ни от кого из всех 30 тыс. украинских туристов не слышали отзывов о проблемах.

"Поэтому я понимаю, что система работает очень хорошо", - добавил дипломат.

Он отметил, что в Турции нет никаких запретов для украинских туристов, но в аэропортах у нас есть измерения температуры.

"Если у вас нет высокой температуры и симптомов Covid-19, вы можете свободно наслаждаться своим отдыхом. Нужна только ID-карта, ведь, как вы знаете, украинские и турецкие граждане могут путешествовать друг к другу только имея с собой свои ID-карты нового поколения с чипами. С самого начала 2020 год был очень сложным. Мы считаем, что все уже заслужили очень хороший отдых, и для украинцев, которые хотят провести свой отдых в Турции, мы предприняли все меры, которые только можно представить, они могут свободно приезжать в Турцию и наслаждаться заслуженным отпуском", - подчеркнул посол Турции.

Как писал БизнесЦензор, Черногория отменила требование о сдаче теста на коронавирус для граждан Украины.

Границы для украинских туристов к настоящему времени открыли Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Совет ЕС обновил перечень "безопасных" третьих стран, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуации на их территории.

Согласно решению, с 16 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае последнего - при условии взаимной отмены ограничений.

Никакой новой страны в список "безопасных" ЕС решил не добавлять. Украина продолжает находится в списке стран, из которых запрещен възед в Евросоюз.

При этом из списка изъяли Сербию и Черногорию, жителям которых разрешался въезд с 1 по 15 июля, в то время как Еврокомиссия предлагала включить в перечень безопасных все балканские страны.