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Новини Націоналізація "Приватбанку"
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"Приватбанк" подал второе исковое заявление к Коломойскому и Боголюбову в США

Государственный ПриватБанк (Киев) в июле 2020 года подал в Канцлерский суд Делавэра (Delaware Chancery Court, США), в котором находится на рассмотрении его иск в отношении бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и связанных с ними компаний, второе дополненное исковое заявление.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Во втором дополнении ПриватБанк развил и улучшил свою правовую аргументацию и доказательную базу в свете позиции, занятой ответчиками", – указано в сообщении.

В пресс-службе банка отметили, что дополнение не предусматривает увеличения суммы потенциальных исковых требований, уточнив, что в настоящее время ПриватБанк формально не заявил каких-либо конкретных сумм к взысканию, а сумма сомнительных трансакций, заявленных в иске, с учетом первого дополнения составляет около $750 млн.

Как сообщалось, в мае 2018 года ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр в отношении Коломойского и Боголюбова, а также других физических и юридических лиц.

Позже, в декабре 2019 года ПриватБанк подал дополненное исковое заявление, которое содержит описание схемы с использованием инвестиционных счетов Renaissance Advisory Services Limited (Bermuda) на сумму около $86 млн.

В пресс-службе банка уточнили, что вопреки распространенной в ряде СМИ информации, в иске не проводится какая-либо связь этой компании с российским инвестиционным банком "Ренессанс-Капитал".

Ранее 18 декабря 2016 года, правительство Украины, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (590,59 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 действовавших в стране банков.

Боголюбов Геннадій (208) Коломойський Ігор (1775) Приватбанк (1786)


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Зеля, дурачек, далось тебе это преЗЕдетсво=)))
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27.07.2020 12:31 Відповісти
Там и THE фигурирует.
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27.07.2020 13:00 Відповісти
https://agroreview.com/content/kolomoyskyy-lobiyuye-pidvyshchennya-myta-na-dyzel-agrariyi-postrazhdayut-naybilshe Коломойський лобіює підвищення мита на дизель - аграрії постраждають найбільше - с Коломойскими надо кончать.
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27.07.2020 15:14 Відповісти
Они ведут, чтобы за бесценок дерибанить у аграриев землю
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27.07.2020 19:59 Відповісти
Дави КалоМойшу!
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27.07.2020 18:09 Відповісти
Где это бородатое взялось на наши головы.
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27.07.2020 19:57 Відповісти
ПЛАГИАТ на Приват.

ВРЕМЯ поставило мат, а подлость набат.
Я последний хранитель, а догмы возврат.
Я С УЛЫБКОЙ ПРИШЕЛ, а хитрость Виват
Я С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ, а сват ПЛАГИАТ на Приват.

Ошибки в книге бытия колдовства и шестерки в заклании,

Пудрят мозги благости, читая Богу нотации,
Ученики зла декламации - совесть в прострации,
А воздаяние ИМ всем - кармы облик и жизни репутации.

Всегда так было - в правде МОЯ вся Сила
А у НИХ в семействе все слишком гнило.
Я СТОЮ НА ВЕСАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ
И ЖЕЛЧЬЮ ПЛЮЮ НА МОГИЛЫ СУДЬБЫ

ВРЕМЯ поставило мат - подлость набат
Я последний хранитель - догмы возврат.
Я С УЛЫБКОЙ ПРИШЕЛ - хитрость Виват
Я ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ - сват ПЛАГИАТ на Приват.
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27.07.2020 20:49 Відповісти
Вся надежда на американское правосудие! Ибо Украина принадлежит Коломойскому!
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28.07.2020 09:34 Відповісти

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