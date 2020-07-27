"Приватбанк" подал второе исковое заявление к Коломойскому и Боголюбову в США
Государственный ПриватБанк (Киев) в июле 2020 года подал в Канцлерский суд Делавэра (Delaware Chancery Court, США), в котором находится на рассмотрении его иск в отношении бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и связанных с ними компаний, второе дополненное исковое заявление.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Во втором дополнении ПриватБанк развил и улучшил свою правовую аргументацию и доказательную базу в свете позиции, занятой ответчиками", – указано в сообщении.
В пресс-службе банка отметили, что дополнение не предусматривает увеличения суммы потенциальных исковых требований, уточнив, что в настоящее время ПриватБанк формально не заявил каких-либо конкретных сумм к взысканию, а сумма сомнительных трансакций, заявленных в иске, с учетом первого дополнения составляет около $750 млн.
Как сообщалось, в мае 2018 года ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр в отношении Коломойского и Боголюбова, а также других физических и юридических лиц.
Позже, в декабре 2019 года ПриватБанк подал дополненное исковое заявление, которое содержит описание схемы с использованием инвестиционных счетов Renaissance Advisory Services Limited (Bermuda) на сумму около $86 млн.
В пресс-службе банка уточнили, что вопреки распространенной в ряде СМИ информации, в иске не проводится какая-либо связь этой компании с российским инвестиционным банком "Ренессанс-Капитал".
Ранее 18 декабря 2016 года, правительство Украины, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.
Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (590,59 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 действовавших в стране банков.
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Я последний хранитель, а догмы возврат.
Я С УЛЫБКОЙ ПРИШЕЛ, а хитрость Виват
Я С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ, а сват ПЛАГИАТ на Приват.
Ошибки в книге бытия колдовства и шестерки в заклании,
Пудрят мозги благости, читая Богу нотации,
Ученики зла декламации - совесть в прострации,
А воздаяние ИМ всем - кармы облик и жизни репутации.
Всегда так было - в правде МОЯ вся Сила
А у НИХ в семействе все слишком гнило.
Я СТОЮ НА ВЕСАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ
И ЖЕЛЧЬЮ ПЛЮЮ НА МОГИЛЫ СУДЬБЫ
ВРЕМЯ поставило мат - подлость набат
Я последний хранитель - догмы возврат.
Я С УЛЫБКОЙ ПРИШЕЛ - хитрость Виват
Я ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ - сват ПЛАГИАТ на Приват.