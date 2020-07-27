Минэнерго против возобновления импорта электроэнергии до конца 2021 года, – Буславец (обновлено)

Министерство энергетики выступает за увеличение экспорта электроэнергии, но против ее импорта в Украину.

Об этом на брифинге заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Минэнерго выступает за увеличение экспорта электроэнергии по всем направлениям, в зависимости от конъюнктуры рынка, но мы против ее импорта в нашу страну, потому что, по нашим расчетам, мы не видим потребности в импорте в 20-21 годах", – сказала Буславец.

"У нас достаточно генерации, чтобы обеспечить внутренние потребности и иметь возможности для экспорта", – добавила она.

При этом она акцентировала внимание на инициативе министерства законодательно временно ограничить импорт из Российской Федерации и Беларуси (правительственный законопроект №3657).

При этом Буславец отметила негативные последствия импорта из РФ и Беларуси в контексте синхронизации украинской энергосистемы с ENTSO-E.

"Любые разговоры об импорте из этих стран будут подрывать нашу дальнейшую полную техническую синхронизацию с ENTSO-E, ослаблять нашу генерацию и делать невозможным выполнение наших планов. А мы должны работать стратегически", – подчеркнула врио министра.

В то же время она отметила как позитив начало экспорта электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в Беларусь.

При этом глава министерства заявила об увеличении доли атомной электроэнергии в энергетическом балансе по мере роста потребления ресурса.

"После того как мы увидим увеличение потребления электроэнергии, в первую очередь будем загружать нашу атомную генерацию, которая является самой дешевой по стоимости", – сказала Буславец.

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Как сообщалось, Украина в январе-июне 2020 года снизила экспорт электроэнергии на 12,3% (на 374,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 2,68 млрд млн кВт-ч.

Ранее "Укрэнерго" ограничило пропускную способность линий межгосударственного сечения из России в Украину и из Беларуси в Украину до 0 МВт с 12 апреля.

Перед этим НКРЭКУ своим постановлением №766 от 8 апреля, среди прочего, решила временно приостановить импорт электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси на время карантина.

Напомним, импорт электроэнергии в Обеъдиненную систему Украины (ОЭС) возможен только из России и Беларуси, его запрета требовал холдинг ДТЭК Рината Ахметова.