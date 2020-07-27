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АМКУ оштрафовал еще две фирмы Микитася за сговор на 117 миллионов

АМКУ оштрафовал еще две фирмы Микитася за сговор на 117 миллионов

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал на 117 млн грн ООО "СК "Укрбудмонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж", входящие в корпорацию "Укрбуд", за сговор на конкурсе подрядчиков, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и НАЭК "Энергоатом".

Как сообщает пресс-служба Комитета, речь идет о сговоре на конкурсе по выбору подрядчика для строительства объектов на Чернобыльской АЭС и Централизованного хранилища отработанных ядерных отходов (ЦХОЯТ), передает БизнесЦензор.

По данным АМКУ, компании-нарушители в период 2017-2018 годов участвовали в четырех закупочных процедурах на общую сумму более 1 млрд грн и победили в трех крупнейших из них.

Однако, позже Северное межобластное отделение АМКУ выяснило факты сговора между компаниями: они связаны хозяйственными отношениями, обе расположены по одном адресу и использовали один IP-адрес, имеют общих сотрудников, активно связывались между собой во время торгов и действовали синхронно, предоставляли друг другу финансовую помощь.

Таким образом, комитет вынес решение о наличии сговора на торгах. Так, ООО "БК "Укрбудмонтаж" оштрафовано на 55 млн грн, ЧАО "Укрэнергомонтаж" – на 62 млн грн. Кроме того, обеим компаниям запрещено участвовать в публичных закупках в течение трех лет.

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Как сообщалось, в 2017 году ГП "НАЭК "Энергоатом" по результатам конкурентного диалога заключило договор с ООО "СК "Укрбудмонтаж" на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) реакторов ВВЭР АЭС Украины за 929 млн грн.

Согласно условиям договора, до 25 сентября 2019 года в Чернобыльской зоне отчуждения должны были построить первый пусковой комплекс ЦХОЯТ для "сухого" хранения отработанных топливных сборок с ЮУАЭС, РАЭС и ХАЭС.

Конкурентами фирмы-победителя на торгах были ЗАО "Укрэнергомонтаж" и корпорация "Укртрансбуд".

Владелицей "СК "Укрбудмонтаж" на то время являлась супруга президента "Укрбуда" и экс-депутата Киевсовета от "УДАРА" Максима Микитася Наталья. Ранее директором был нынешний помощник нардепа Микитася – Андрей Якусевич. Сейчас фирма записана на Юрия Грегуля.

Напомним, в июле 2019 года АМКУ оштрафовал связанные с Микитасем ООО "Северо-украинский строительный альянс" и ООО "Спецстрой-Плюс" на 112 млн грн (по 56 млн на каждую из компаний) за сговор действий на тендере на реконструкцию Шулявского моста.

В мае того же года Антимонопольный комитет уже оштрафовал входящие в корпорацию "Укрбуд" компании ООО "Северно-украинский строительный альянс" и ООО "Спецбуд-Плюс" на 149,93 млн грн за сговор в тендерах на реконструкцию Национального института сердечно-сосудистой хирургии им.Н.Амосова и гимназии им. Бойченко.

Автор: 

будівництво (2235) ЧАЕС (175) Антимонопольний комітет (1458) Укрбуд (87) штраф (1123) Максим Микитась (140)


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И толку? Денежки давно ту-ту...
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27.07.2020 16:05 Відповісти
и некому беднягу защитить...) педалику не до него да и токсичным стал. пока не отожмут хотя бы половину - не отпустят...
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27.07.2020 16:42 Відповісти
робіть висновки, купа органів борються із рядовими хабарниками правоохоронцями, де хабарі 200-1000$, а реальні бабки на тендерах розкрадають. Скільки хабарників 200 доларових потрібно впіймати на 117 лямів?
Може не з тим ми боремося? Не там де треба?
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27.07.2020 16:43 Відповісти
И что? Все равно окружной суд отменит.
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27.07.2020 18:31 Відповісти
Кличко опять не при делах? Гениально!
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27.07.2020 20:07 Відповісти
а у меня к Микитасю ненависти нету. его Укрбуд наш дом построил. Инвестировали на уровне фундамента. Страшно было, но успели АМКУ оштрафовал еще две фирмы Микитася за сговор на 117 миллионов - Цензор.НЕТ 5603 Весь процесс строительства был очень комфортным. Жаль, что уничтожили такого застройщика
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28.07.2020 11:50 Відповісти

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