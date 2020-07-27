АМКУ оштрафовал еще две фирмы Микитася за сговор на 117 миллионов

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал на 117 млн грн ООО "СК "Укрбудмонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж", входящие в корпорацию "Укрбуд", за сговор на конкурсе подрядчиков, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и НАЭК "Энергоатом".

Как сообщает пресс-служба Комитета, речь идет о сговоре на конкурсе по выбору подрядчика для строительства объектов на Чернобыльской АЭС и Централизованного хранилища отработанных ядерных отходов (ЦХОЯТ), передает БизнесЦензор.

По данным АМКУ, компании-нарушители в период 2017-2018 годов участвовали в четырех закупочных процедурах на общую сумму более 1 млрд грн и победили в трех крупнейших из них.

Однако, позже Северное межобластное отделение АМКУ выяснило факты сговора между компаниями: они связаны хозяйственными отношениями, обе расположены по одном адресу и использовали один IP-адрес, имеют общих сотрудников, активно связывались между собой во время торгов и действовали синхронно, предоставляли друг другу финансовую помощь.

Таким образом, комитет вынес решение о наличии сговора на торгах. Так, ООО "БК "Укрбудмонтаж" оштрафовано на 55 млн грн, ЧАО "Укрэнергомонтаж" – на 62 млн грн. Кроме того, обеим компаниям запрещено участвовать в публичных закупках в течение трех лет.

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Как сообщалось, в 2017 году ГП "НАЭК "Энергоатом" по результатам конкурентного диалога заключило договор с ООО "СК "Укрбудмонтаж" на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) реакторов ВВЭР АЭС Украины за 929 млн грн.

Согласно условиям договора, до 25 сентября 2019 года в Чернобыльской зоне отчуждения должны были построить первый пусковой комплекс ЦХОЯТ для "сухого" хранения отработанных топливных сборок с ЮУАЭС, РАЭС и ХАЭС.

Конкурентами фирмы-победителя на торгах были ЗАО "Укрэнергомонтаж" и корпорация "Укртрансбуд".

Владелицей "СК "Укрбудмонтаж" на то время являлась супруга президента "Укрбуда" и экс-депутата Киевсовета от "УДАРА" Максима Микитася Наталья. Ранее директором был нынешний помощник нардепа Микитася – Андрей Якусевич. Сейчас фирма записана на Юрия Грегуля.

Напомним, в июле 2019 года АМКУ оштрафовал связанные с Микитасем ООО "Северо-украинский строительный альянс" и ООО "Спецстрой-Плюс" на 112 млн грн (по 56 млн на каждую из компаний) за сговор действий на тендере на реконструкцию Шулявского моста.

В мае того же года Антимонопольный комитет уже оштрафовал входящие в корпорацию "Укрбуд" компании ООО "Северно-украинский строительный альянс" и ООО "Спецбуд-Плюс" на 149,93 млн грн за сговор в тендерах на реконструкцию Национального института сердечно-сосудистой хирургии им.Н.Амосова и гимназии им. Бойченко.