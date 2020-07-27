САП заблокировала базоплатную отгрузку еще одной партии продукции "ОГХК"

Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины в сотрудничестве с новым руководством АО "Объединенная горно-химическая компания" ("ОГХК") предотвратили растрату имущества государственного общества на 52 млн грн.

Об этом говорится в сообщении САП в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Установлено, что 1845 тонн рутилового концетрата, который сейчас находится в Одесском морском торговом порту, по решению предыдущего руководства государственного общества должны были быть безвозмездно переданы иностранной компании-посреднице (Австрия). Однако выяснилось, что иностранная компания имеет около 600 млн грн долгов перед "ОГХК" и передача сырья может нанести "ОГХК" миллионные убытки", - сказано в сообщении.

С целью недопущения загрузки и передачи сырья, новое руководство госпредприятия обратилось к САП и НАБУ, которые в свою очередь инициировали наложение ареста на вышеуказанное сырье в пределах досудебного расследования фактов возможных злоупотреблений на госпредприятии.

15 июля 2020 года ходатайство прокуроров и детективов о запрете отчуждения рутилового концетрата в пользу соответствующей компании нерезидента удовлетворено в полном объеме и на сегодня обеспечено его исполнение.

"Заметим, что в мае 2020 года САП и НАБУ предупредили отчуждения ильменитовой руды ориентировочной стоимостью 80 млн грн в пользу этой же компании-нерезидента", - также отмечается в сообщении САП.