Арбитраж назначил дату слушаний в споре Украины и ЕС об экспорте леса-кругляка

Публичные слушания по спору между Украиной и ЕС о временном запрете экспорта леса-кругляка назначены на 22-23 сентября.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

"Стороны спора и арбитражная группа договорились, что публичная часть слушаний арбитражной группы будет перенесена на 22-23 сентября 2020 года", – сказано в сообщении.

Таким образом, слушания арбитражной группы начнутся в Киеве во второй половине дня 22 сентября и продлятся до 23 сентября.

"Если к концу августа путешествия окажутся невозможными из-за соответствующих ограничений, связанных с распространением COVID-19, формат слушаний арбитражной группы будет изменен, о чем будет проинформирована общественность", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отмечала, что в арбитражном процессе с Европейским Союзом по рассмотрению спора о запрете Украиной экспорта лесоматериалов в необработанном виде остался последний этап – устные слушания.

По словам вице-премьера, некоторое время продолжались дискуссии о возможных модальностях этих слушаний в связи с коронавируса, так как арбитры находятся в разных странах, но стороны пришли к выводу, что слушания должны быть физическими.

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Напомним, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на десять лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка), при этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, а древесных пород – с 1 января 2017 года.

В 2018 году парламент ограничил внутреннее потребление необработанного лесоматериала до 25 млрд куб. м. в год на срок действия вывоза за пределы таможенной территории Украины леса-кругляка.

В то же время ЕС 16 января 2019 года попросил о проведении консультаций с Украиной в рамках Соглашения об ассоциации по этому мораторию, что является первым шагом на пути решения споров.

В январе 2020 года Украина и ЕС создали арбитражную группу для рассмотрения спора о запрете Украиной экспорта лесоматериалов в необработанном виде.