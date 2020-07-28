Меньше 10% украинцев готовы больше платить за электроэнергию ради "зеленых" тарифов, - исследование USAID. ИНФОГРАФИКА
От 3% до 9% украинцев, кроме жителей Киева, готовы платить за электроэнергию больше ради работы возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на "зеленом" тарифе. В столице больше платить за электроэнергию ради ВИЭ готовы 14%. Всего было опрошено пять тысяч домохозяйств.
Об этом говорится в исследовании USAID совместно с Госстатом, результаты которого привел глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на пресс-конференции 27 июля, передает БизнесЦензор.
"В общем, приблизительно 7%-8% готовы платить больший тариф, чтобы он покрывал развитие ВИЭ. Мы видим, что 14% домохозяйств в Киеве, которые имеют немного лучшее финансовое положение, готовы платить повышенные тарифы. А если говорить о юге страны, где, собственно, строится много солнечных и ветровых станций", - говорит Герус.
По его словам, результаты этого исследования нельзя рассматривать, как прямую инструкцию к действиям, но их нельзя игнорировать.
По словам Геруса "зеленый" тариф в Украине – один из самых высоких в мире.
"В то время, как во всем мире зеленый тариф снижался из-за повышения эффективности и удешевления оборудования, у нас его "забывали" снижать", - говорит нардеп.
Как сообщал БЦ, 21 июля Верховная Рада проголосовала проект закона №3658 о снижении "зеленых" тарифов на 15% для СЭС и 7,5% для ВЭС. 20% денежных средств "зеленого" тарифа планируется возмещать из госбюджета.
По данным НКРЭКУ, в 2020 году ВИЭ производит около 8% электроэнергии, но за счет высокого "зеленого" тарифа получает 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии.
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А еще идиоты те кто составляют данные опросы. "Больше платить" - это ниочем. А если бы вопрос стоял "Вы готовы платить 8 грн/кВт?" то идиотов было бы гораздо меньше.
Но бесстрашие в данном случае никак не является проявлением умственного здоровья
Или, о ужас, ты выпил стакан водопроводной воды, умер и вещаешь с того света?
и, как любой переход на более высокую ступень, он потребует дополнительных расходов.
поэтому опрос гроша ломанного не стоит.
с таким же успехом могли опросить по поводу нужности налогов
И КОГДА же " вся электроєнергия по любому перейдёт на зелень"?
останутся, конечно же, староверы, которые из вредности будут коптить небо углём и мазутом, но штрафы за такое развлечение позволят это делать только очень богатым отморозкам
Если смотреть на комментаторов под новостью, то в швейцарии живут в большинстве идиоты.
Все просто. У нас каждый киловат час потребленной э/э домохозяйствами дотируется приблизитильно на 1 грн. Дотируется за счет дешевой атомной энергии и промышленных предприятий, для которых поднимают тариф, чтобы финанисировать население, так званное перекрестное субсидирование. В итоге продукция на предприятии не конкурентоспособная, и наметился спад в промышленности. Но когда добавились ВДЕ денег стало вообще не хватать, даже дотировать населения, а поднимать тариф для не бытовых потребителей уже некуда(еще увеличивая спад производства).
Поэтому это не вопрос ВДЕ, а вопрос отказа от субсидирования.
К этой зеленой нужно еще и тепловых паралельно строить равно по мощности, чтоб всё это отбалансить ночью.
Дорожнеча української "зеленої енергетики" обумовлена високими "зеленими тарифами", прийнятими нацрегулятором у 2009 -2010 році відповідно до закону, який, як стверджують критики, фактично писався під конкретних людей з оточення Януковича. Тоді найвищий тариф у майже 47 євроцентів за вироблену кіловат-годину отримали сонячні електростанції, майже 97 відсотків з яких на той момент було зосереджено в компанії Activ Solar, яку експерти і учасники ринку пов'язують з сім'єю Клюєвих: колишнім головою Адміністрації президента Януковича Андрієм Клюєвим та його братом, депутатом Сергієм Клюєвим.
И как гавно старательно уложено затейливым орнаментом!
Если бы не такое ванючее - было бы здорово!
А по сути, придурок, открою тибе тайну - херня с зёлёными тарифами авторства Клюева-Януковича.
Вот же неугомонный Порошенко - и туда насрал!
Ты говоришь, что это голубь насрал? Так этого голубя послал Порошенко, вот так!