Меньше 10% украинцев готовы больше платить за электроэнергию ради "зеленых" тарифов, - исследование USAID. ИНФОГРАФИКА

От 3% до 9% украинцев, кроме жителей Киева, готовы платить за электроэнергию больше ради работы возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на "зеленом" тарифе. В столице больше платить за электроэнергию ради ВИЭ готовы 14%. Всего было опрошено пять тысяч домохозяйств.

Об этом говорится в исследовании USAID совместно с Госстатом, результаты которого привел глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на пресс-конференции 27 июля, передает БизнесЦензор.

"В общем, приблизительно 7%-8% готовы платить больший тариф, чтобы он покрывал развитие ВИЭ. Мы видим, что 14% домохозяйств в Киеве, которые имеют немного лучшее финансовое положение, готовы платить повышенные тарифы. А если говорить о юге страны, где, собственно, строится много солнечных и ветровых станций", - говорит Герус.

По его словам, результаты этого исследования нельзя рассматривать, как прямую инструкцию к действиям, но их нельзя игнорировать.

По словам Геруса "зеленый" тариф в Украине – один из самых высоких в мире.

"В то время, как во всем мире зеленый тариф снижался из-за повышения эффективности и удешевления оборудования, у нас его "забывали" снижать", - говорит нардеп.

Как сообщал БЦ, 21 июля Верховная Рада проголосовала проект закона №3658 о снижении "зеленых" тарифов на 15% для СЭС и 7,5% для ВЭС. 20% денежных средств "зеленого" тарифа планируется возмещать из госбюджета.

По данным НКРЭКУ, в 2020 году ВИЭ производит около 8% электроэнергии, но за счет высокого "зеленого" тарифа получает 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии.