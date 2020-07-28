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Меньше 10% украинцев готовы больше платить за электроэнергию ради "зеленых" тарифов, - исследование USAID. ИНФОГРАФИКА

Меньше 10% украинцев готовы больше платить за электроэнергию ради

От 3% до 9% украинцев, кроме жителей Киева, готовы платить за электроэнергию больше ради работы возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на "зеленом" тарифе. В столице больше платить за электроэнергию ради ВИЭ готовы 14%. Всего было опрошено пять тысяч домохозяйств.

Об этом говорится в исследовании USAID совместно с Госстатом, результаты которого привел глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на пресс-конференции 27 июля, передает БизнесЦензор.

"В общем, приблизительно 7%-8% готовы платить больший тариф, чтобы он покрывал развитие ВИЭ. Мы видим, что 14% домохозяйств в Киеве, которые имеют немного лучшее финансовое положение, готовы платить повышенные тарифы. А если говорить о юге страны, где, собственно, строится много солнечных и ветровых станций", - говорит Герус.

По его словам, результаты этого исследования нельзя рассматривать, как прямую инструкцию к действиям, но их нельзя игнорировать.

По словам Геруса "зеленый" тариф в Украине – один из самых высоких в мире.

"В то время, как во всем мире зеленый тариф снижался из-за повышения эффективности и удешевления оборудования, у нас его "забывали" снижать", - говорит нардеп.

Как сообщал БЦ, 21 июля Верховная Рада проголосовала проект закона №3658 о снижении "зеленых" тарифов на 15% для СЭС и 7,5% для ВЭС. 20% денежных средств "зеленого" тарифа планируется возмещать из госбюджета.

По данным НКРЭКУ, в 2020 году ВИЭ производит около 8% электроэнергии, но за счет высокого "зеленого" тарифа получает 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии.

Меньше 10% украинцев готовы больше платить за электроэнергию ради зеленых тарифов, - исследование USAID 01

електроенергія (4285) Герус Андрій (268) Зелений тариф (333)


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Топ коментарі
+8
По итогу, по Украине 3-9% идиотов, в Киеве их аж 14%.
А еще идиоты те кто составляют данные опросы. "Больше платить" - это ниочем. А если бы вопрос стоял "Вы готовы платить 8 грн/кВт?" то идиотов было бы гораздо меньше.
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28.07.2020 12:04 Відповісти
+4
Задрали уже эти зеленые иксперды!!! Когда олигархи приватизировали облэнерги, то обязались модернизировать сети. Теперь спрашивайте с них!
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28.07.2020 12:24 Відповісти
+2
"Зелёная энергетика" - забава богатых стран!
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28.07.2020 12:10 Відповісти
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По итогу, по Украине 3-9% идиотов, в Киеве их аж 14%.
А еще идиоты те кто составляют данные опросы. "Больше платить" - это ниочем. А если бы вопрос стоял "Вы готовы платить 8 грн/кВт?" то идиотов было бы гораздо меньше.
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28.07.2020 12:04 Відповісти
идиотов именно 90 процентов
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28.07.2020 22:45 Відповісти
"Зелёная энергетика" - забава богатых стран!
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28.07.2020 12:10 Відповісти
ты воду пьёшь прямо из крана или как-то тратишься на то, чтобы она была чистая ?
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28.07.2020 22:47 Відповісти
В основном я пью не воду. Но выпить воды прямо из-под крана - не боюсь.
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29.07.2020 09:27 Відповісти
в Украине есть целые города бесстрашных людей, смело дышущих тем, чем вменяемый человек дышать добровольно не захочет. Мариуполь, например.

Но бесстрашие в данном случае никак не является проявлением умственного здоровья
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29.07.2020 10:38 Відповісти
Ты идиот или попи...ть?
Или, о ужас, ты выпил стакан водопроводной воды, умер и вещаешь с того света?
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29.07.2020 11:38 Відповісти
я вещаю про то, что рано или поздно вся электроєнергия по любому перейдёт на зелень

и, как любой переход на более высокую ступень, он потребует дополнительных расходов.

поэтому опрос гроша ломанного не стоит.

с таким же успехом могли опросить по поводу нужности налогов
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29.07.2020 12:07 Відповісти
Да ты не 131313131 а Вещий Олег!
И КОГДА же " вся электроєнергия по любому перейдёт на зелень"?
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29.07.2020 12:25 Відповісти
исходя из теории технологической сингулярности, лет через 20.

останутся, конечно же, староверы, которые из вредности будут коптить небо углём и мазутом, но штрафы за такое развлечение позволят это делать только очень богатым отморозкам
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29.07.2020 14:39 Відповісти
Ну да. Только я бы уточнил - бифуркации сингулярности!
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29.07.2020 16:06 Відповісти
даже при бифуркации технологической сингулярности уголь с мазутом - это прошлое
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29.07.2020 20:14 Відповісти
ну или постапокалипсис, где объедки дороги, а о микросхемах забудут лет через пять
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29.07.2020 20:15 Відповісти
А если мазут экологически чистый?
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30.07.2020 09:21 Відповісти
тогда это сметана
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30.07.2020 11:15 Відповісти
Задрали уже эти зеленые иксперды!!! Когда олигархи приватизировали облэнерги, то обязались модернизировать сети. Теперь спрашивайте с них!
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28.07.2020 12:24 Відповісти
Относительно недавно был референдум в швейцарии по праву начислять безусловный доход на кругленькую сумму каждый месяц. И граждане страны в большинстве отказались от получаемых денег.
Если смотреть на комментаторов под новостью, то в швейцарии живут в большинстве идиоты.
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28.07.2020 12:32 Відповісти
Новость завуалированно прощупывает почву на дальнейшие действия властей или подталкивают власть.
Все просто. У нас каждый киловат час потребленной э/э домохозяйствами дотируется приблизитильно на 1 грн. Дотируется за счет дешевой атомной энергии и промышленных предприятий, для которых поднимают тариф, чтобы финанисировать население, так званное перекрестное субсидирование. В итоге продукция на предприятии не конкурентоспособная, и наметился спад в промышленности. Но когда добавились ВДЕ денег стало вообще не хватать, даже дотировать населения, а поднимать тариф для не бытовых потребителей уже некуда(еще увеличивая спад производства).
Поэтому это не вопрос ВДЕ, а вопрос отказа от субсидирования.
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28.07.2020 12:42 Відповісти
Через десять років почнемо виводити з роботи АЕС. Чим тоді будемо заміняти їх потужності? І, а якже з зобов'язанями України перейти за десять років на 20% "зеленої" електрики? От злидні, за три копійки вдушаться, хохли грьобані...
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28.07.2020 13:53 Відповісти
такая э/э должна быть дешевле обычной на 20 %, а не наоборот...
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28.07.2020 13:24 Відповісти
А що, вона хоч в одній країні світу дешевша? "Іксперди", мля...
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28.07.2020 13:54 Відповісти
https://biz.censor.net/user/299232,-Слухай "Іксперд",коли у нас будуть такі ж доходи як у Европі тоді будеш патякать...
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28.07.2020 14:08 Відповісти
друг в богатой Австрии платит за коммуналку меньше, чем я в нищей Украине... вода, которую можно пить из-под крана, вообще бесплатная у него....течет себе с гор кристально чистая... электроэнергию с мини ГЭС все получают за копейки
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28.07.2020 15:24 Відповісти
Бє-є-єстолочь. Потому австрієц і платіт дєшевлє что она тєчьот самотьоком с гор єстєствєнно-чістая. А ти платіш дороже за то чтоби тєбє грязную рєчную воду очістілі і насосамі в дом накачалі.
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28.07.2020 17:10 Відповісти
может тебе рассказать эксперд Толя, ради чего у нас затевалась вся эта "зелёная энергетика" когда со своих АЭС ещё 50 % свободных мощностей для подключения... да мы вообще всей страной могли практически на одних электрокотлах жить и заводы по их выпуску новые построить...
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28.07.2020 17:15 Відповісти
Всё правильно. Если эта зелёная дороже атомной, то смысла в ней ноль.
К этой зеленой нужно еще и тепловых паралельно строить равно по мощности, чтоб всё это отбалансить ночью.
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28.07.2020 15:19 Відповісти
Хто згоден платити,нехай переходить на ту електроенергію і платить на здоров"я. Якщо людина хоче користуватись екологічно чистими продуктами, їй же ніхто не заважає.
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28.07.2020 15:24 Відповісти
Едва ли не единственное в чем поддерживаю зебилов, так это их отношение к "зеленой" энергетике. Причем вся эта схема шоколадного патриота панамы с самого начала была ничем иным как грабежом Украины и украинцев и направлена на уничтожение нашей энергосистемы. И именно за это нужно сажать шоколадку и гнойсмана.
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28.07.2020 16:51 Відповісти
Тибя, кретина, нужно сажать в паршу и голову прищемить дверью:

Дорожнеча української "зеленої енергетики" обумовлена високими "зеленими тарифами", прийнятими нацрегулятором у 2009 -2010 році відповідно до закону, який, як стверджують критики, фактично писався під конкретних людей з оточення Януковича. Тоді найвищий тариф у майже 47 євроцентів за вироблену кіловат-годину отримали сонячні електростанції, майже 97 відсотків з яких на той момент було зосереджено в компанії Activ Solar, яку експерти і учасники ринку пов'язують з сім'єю Клюєвих: колишнім головою Адміністрації президента Януковича Андрієм Клюєвим та його братом, депутатом Сергієм Клюєвим.
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29.07.2020 09:31 Відповісти
Примечательно что в защиту шоколадного патриота панамы отписалось настолько тупое быдло как ты. Так вот дурачок ты дефективный, открою тебе страшную тайну - у шоколадки были все условия для установления адекватных зеленых тарифов (большинство в парламенте, свой кабинет министров) или вообще прикрыть эту коррупционную лавочку по грабежу Украины и украинцев. Но вместо этого сивоволый хетьман вальцман вместе со своей бандой начал раздавать разрешения на строительство солнечных и ветроэлектростанций не только своему партнеру ахметке, но и вообще всем подряд невзирая на предупреждения не только энергетиков, но и СБУ (да-да дятел ты наш фЫзико-эпидемиологический, СБУ подготовило и предоставило руководству страны доклад о губительных последствиях для стабильности работы энергосистемы страны ввода в действие "зеленых" электростанций) и как следствие именно при шоколадном мародере и были введены в действие практически все эти электростанции, тем более что клюевские остались в оккупированном Крыму. Так что как бы ты тупое быдло не пыталось защищать своего пархатого хозяина, все равно в очередной раз обсираешься. Но тебе то не привыкать, на то ты и порохоскот.
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29.07.2020 20:57 Відповісти
Ой, какая большая куча!
И как гавно старательно уложено затейливым орнаментом!
Если бы не такое ванючее - было бы здорово!
А по сути, придурок, открою тибе тайну - херня с зёлёными тарифами авторства Клюева-Януковича.
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30.07.2020 09:24 Відповісти
Ой, а твои штаны так сильно воняют....
Вот же неугомонный Порошенко - и туда насрал!
Ты говоришь, что это голубь насрал? Так этого голубя послал Порошенко, вот так!
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30.07.2020 15:41 Відповісти

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