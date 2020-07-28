Нардеп "Слуги народа" продвигает свой бизнес с помощью депутатского мандата, – СМИ. ФОТО

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Куницкий использует властные полномочия и инструменты в интересах частного бизнеса, отношение к которому никогда не скрывал и от имени которого публично выступал годами.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Куницкий как депутат совершал действия, которые помогали и продвигали интересы "Автоентерпрайз" - группы частных компаний, занимающихся импортом электрокаров из-за рубежа и изготовлением и установкой зарядных станций для них.

Куницкий, будучи членом комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, подавал официальные депутатские обращения в ГПУ и ГБР для решения проблем этого бизнеса с силовиками, разместил свои общественные приемные депутата по адресам офисов группы компаний "Автоентерпрайз", что усложнило возможность проведения там следственных действий.

Также нардеп пытался установить зарядную станцию сети прямо во дворе зданий Верховной Рады, а также продвигал интересы этого бизнеса, подавая законопроекты, непосредственно связанные с рынком электромобильной инфраструктуры.

Куницкий обращался к генпрокурору Руслана Рябошапки с просьбой "принять меры" по следственных ГБР, которые расследуют заговор таможенников с компанией из орбиты "Автоентерпрайз" (ООО "Экомобиль") с целью занижения таможенных платежей в бюджет.

Куницкий отправлял также другое депутатское обращение на имя тогдашнего директора ГБР Романа Трубы - без указания, что сам причастен к этому бизнесу. Куницкий пожаловался на следователей Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, которые расследуют уклонения от уплаты налогов группой компаний "Автоентерпрайз" и ее официальным руководителем и владельцем, Дмитрием Никоновым. Последний является помощником депутата Куницкого на общественных началах.

На следующий день после обращения депутата ГБР открыло уголовное производство против налоговиков по статье "противодействие законной хозяйственной деятельности".

Также Куницкий инициировал лично два законопроекта, которые касаются развития сетей електрозарядних станций и которые, по мнению экспертов рынка, является попыткой упростить ведение бизнеса для компании "Автоентерпрайз".

В Конституции Украины и законе "О статусе народного депутата" указано, что власть и бизнес должны быть разделены.

Запрет для представителей власти заниматься бизнесом и продвигать его интересы с помощью властных полномочий лежит в основе антикоррупционного законодательства во всех развитых демократиях.