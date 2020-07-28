АМПУ до конца августа подпишет договор для эвакуации затонувшего танкера в порту Одессы

ГП "Администрация морских портов Украины" до конца августа подпишет договор с подрядчиком для эвакуации затонувшего танкера Delfi, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Об этом Криклий написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

По его словам, в настоящее время выбирается наиболее эффективный способ эвакуации затонувшего танкера.

"Есть два возможных варианта эвакуации: поднятие танкера или разрезание на две части. Последний - это крайняя мера. Уверен, теперь мы быстрее решим проблему с танкером и наконец-то освободим пляж "Дельфин" от токсического металлолома благодаря глубокому пониманию ситуации", - сообщил он.

В ноябре 2019 года танкер Delfi сел на мель и перевернулся на борт у одесского пляжа "Дельфин". Владелец судна не позволил морякам покинуть танкер после катастрофы и их пришлось спасать водолазам.

Летом 2020 года с танкера снова начали выливаться нефтепродукты. Президент Владимир Зеленский поставил задачу убрать затонувшее судно.

После этого было предпринята неудачная попытка поднять судно по проекту компании Smart Marine Concept (подрядчик суда). Еще одну попытку назначили на 24 июля. По информации "5 канала", эти работы по поднятию и эвакуации танкера стоят примерно полмиллиона гривен, финансирует - владелец судна. После чего Delfi планируют доставить в порт Черноморск.

Де-юре затонувшее судно Delfi принадлежит британской фирме Mister Drake Pc. Шло судно якобы под флагом Молдовы, но, как установила Морская администрация, его исключили из реестра еще в 2018 года, поэтому фактически флага нет.

По информации издания "Думская", фактическим судовладельцем является бывший "регионал" и экс-депутат Николаевского облсовета Олег Ковтунов.