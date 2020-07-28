Украинцы создали сервис Virobnik.ua, показывающий видео создания пищевых продуктов

Осенью украинцы смогут воспользоваться новым сервисом Virobnik. ua, что позволяет с помощью одного лишь смартфона за минуту увидеть, как создавался пищевой продукт, который вы собираетесь приобрести.

Об этом рассказал вдохновитель видеосервиса Виталий Ермак, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Он рассказал, что создатели проекта – журналисты и креативщики, в нем уже участвуют как небольшие крафтовые бизнесы, так и корпорации, производящие продукты в Украине и за ее пределами.

Отмечается, что в этом проекте никто не назначает хороших или плохих, а просто приглашает производителей в сообщество открытых брендов.

"Наши анкетирования показали, что еще до просмотра видео от Virobnik.ua люди с уважением относятся к тому, что бренд готов показать свое производство, а это уже большой плюс и доверие", – рассказал Ермак.

То есть покупатель видит, как произведен товар, который он собирается приобрести.

Так, в ролике покупатель получает ответы на следующие вопросы: из чего сделан продукт, где он сделан, кто его делает и согласно каким стандартам.

"То есть у пользователя, который посмотрел видео, появляется четкое понимание, что он ознакомлен с производством, он знает, как и в каких условиях продукт был создан, он видит соблюденные гигиенические требования, современный цех. Это мы называем "взять за руку и провести в цех". Стандартный ролик длится около минуты. Озвучивается профессиональным диктором. При этом мы не раскрываем секреты рецептов", – отметил вдохновитель проекта.

Virobnik.ua – это новый маркетологический и конкурентный инструмент для производителей. Также это новое познавательное средство для покупателя.

Пользоваться сервисом Virobnik.ua просто – он в вашем смартфоне, даже устанавливать приложение не требуется. Вы берете нужный вам продукт с полки магазина и просто наводите камеру смартфона на QR-код, перед вами сразу появляется ролик. Через мгновение вы узнаете о продукте достаточно, чтобы сделать свой выбор.

Воспользоваться сервисом можно еще одним способом: перейти на сайт Virobnik.ua и там в поисковой строке написать имя товара. То есть делать это можно и со стационарного компьютера уже купив продукт, или планируя приобрести, или просто из любопытства.