В России объявили в розыск основателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба"

Собственник сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван находится в федеральном розыске РФ и скоро будет объявлен в международный розыск.

Об этом сообщили в московском управлении Следственного комитета России, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

В этой стране против Белойвана открыто дело о сокрытии средств организации, за счет которых должны были взимать недоимку по налогам.

В РФ принадлежавшей ресторатору компании "Золотой Рассвет", которая управляет ресторанами, в 2014-2015 годах налоговая инспекция начислила 57 млн рублей налоговых недоимок. По данным следствия, с целью воспрепятствовать взысканию этих сумм, бизнесмен передал рестораны в управление новому ООО "Лидер К", а деятельность "Золотого рассвета" прекратил.

Как сообщалось, в 2019 года Белойван был признан российским судом виновным в восьми эпизодах уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 650 млн рублей. Бизнесмен признал вину. Суд назначил ему два года колонии общего режима.

В октябре 2019 года Мосгорсуд сократил ему приговор на три месяца, а в ноябре он вышел на свободу в связи с болезнью.

Также сообщалось, что российская налоговая служба готовит с предпринимателем мировое соглашение, по которому он обяжется в течение трех лет уплатить в бюджет недоимку по налогам, а также пени и штрафы на общую сумму более 1 млрд рублей.

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – отметили в СК РФ.

По факту сокрытия денег, предназначенных для уплаты недоимок, в феврале 2020 года было возбуждено уголовное дело. После этого Белойван ни разу не явился на допрос к следователю. Его объявили в федеральный розыск.

Напомним, ранее в сеть ресторанов "Корчма Тарас Бульба" в украинском стиле входило 17 заведений в Москве и по одному – в Киеве и Нью-Йорке.