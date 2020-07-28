Служба здоровья заявила о нехватке средств для работы электронной системы здравоохранения

Электронная система здравоохранения (ЭСЗ) может остановиться без необходимого дофинансирования.

Об этом сообщил директор департамента развития электронного здравоохранения Национальной службы здоровья Дмитрий Черныш в ходе пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ЭСЗ содержит данные о более чем 30 млн пациентов, реестры из 5,38 тыс. медучреждений, около 300 тыс. медработников. Ежедневно в системе создается около 650 тыс. медицинских записей. Каждый час в центральную базу данных приходит 2,5 млн запросов. Для обработки такого объема данных у системы должен быть необходимый ресурс в дата-центре, но сейчас его не хватает. Такая ситуация сложилась из-за недостаточного финансирования. Финансирование, необходимое для развития и бесперебойной работы ЭСЗ, составляет 104,2 млн грн. Из них 50,3 млн грн – на разработку нового функционала, 25,1 млн грн – на администрирование системы, 28,8 млн грн - на финансирование дата-центра", – сказал Черныш.

По словам Черныша, вскоре проблемы возникнут не только с функционированием ЭСЗ, но и с разработкой новых компонентов, в частности е-больничных.

"В настоящее время все ощутили нехватку финансирования услуг дата-центра, но такие же проблемы могут возникнуть и с услугами администрирования, обеспечения поддержки программного кода, разработкой новых компонентов ЭСЗ, на которые вообще не выделено финансирование", – сказал он.

"НСЗУ, понимая, что система остановится без необходимого финансирования, направила в Минздрав, начиная с мая, шесть писем, а также соответствующие письма в Минфин и Кабмин с просьбой согласовать необходимое финансирование. На адресованные в Минздрав письма ответа не было. Вчера отключили тестовую площадку ЭСЗ и все ее ресурсы передали на обслуживание продуктивной среды. Такие меры временно облегчат работу пользователям, но повлияют на работу по развитию ЭСЗ – под угрозой внедрение электронного кабинета пациентов, е-Малятко и электронных больничных", – добавил он.

В свою очередь замглавы НСЗУ Наталья Рябцева подчеркнула, что НСЗУ при подготовке бюджета на 2020 год указывала необходимое финансирование ЭСЗ, однако министерство выделило только 9 млн грн.

"Чтобы обеспечить бесперебойное функционирование системы, по нашим подсчетам, необходимо около 30 млн грн, о чем НСЗУ уведомляла Минздрав при подготовке бюджета на 2020 год. Но фактически на обеспечение мощностей системы Минздрав выделил только 9 млн", – сказала Рябцева, отметив, что закупленных на эти средства ресурсов недостаточно для оперативной обработки информации.

Рябцева подчеркнула, что ЭСЗ является ключевым инструментом для НСЗУ.

"Благодаря электронной системе у нас есть четкие данные относительно того, сколько пациентов, с какими диагнозами, в какие медучреждения обращались, как долго лечились и прочее. В частности, очень показательным является внедренный в связи с эпидемией COVID-19 функционал. Благодаря ему мы знаем, когда и какому пациенту был сделан тест, каков его результат, как пациент лечился, в амбулаторных условиях или стационарных. Другим странам на запуск электронных медицинских записей понадобилось более 10 лет, нам – только два", – добавила Рябцева.