Минздрав и Служба здоровья обменялись обвинениями из-за зарплат врачей "скорой помощи"
Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) затягивает подписание договоров по финансированию служб экстренной медицинской помощи.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"(НСЗУ, – ред.) пока ни одного договора не заключила. Думаю, в ближайшую неделю заставим заключить договоры и перечислить средства", – сказал министр.
Степанов напомнил, что по решению президента финансирование этой службы с 1 июля увеличено на 40%.
Министр уточнил, что всего в экстренной медицинской помощи работает около 40 тыс. человек, она осуществляет выезды по 6,9 млн вызовов в год.
В свою очередь в Национальной службе здоровья назвали причиной задержки с подписанием договором промедление самого Минздрава.
"Для того, чтобы НСЗУ могла перезаключить договоры с учреждениями по повышенным тарифам на экстренную медицинскую помощь, нужно внести изменения в паспорт бюджетной программы… Изменения должно утвердить Министерство здравоохранения и согласовать их с Министерством финансов. Без внесения этих изменений НСЗУ не может увеличить объем средств и начинать заключение договоров", – сообщили в пресс-службе НСЗУ, уточнив, что сейчас утверждение изменений в паспорт бюджетной программы зависит от Минздрава.
"НСЗУ со своей стороны сможет подписать договоры с центрами экстренной медицинской помощи в однодневный срок", – подчеркнули в учреждении.
В НСЗУ уточнили, что общая сумма средств, которую центры экстренной помощи получат за предоставление услуг – 4,7 млрд грн. На сегодня, за период с апреля по июль НСЗУ уже выплатила центрам ЭМП более 2 млрд грн. А за борьбу с COVID-19 25 центров экстренной медицинской помощи уже получили более 481,4 млн грн (за апрель – почти 124 млн грн, за май –почти 160 млн, за июнь – свыше 197,5 млн грн).
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