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В Украине за сутки обнаружили более 1 тысячи новых случаев коронавируса

В Украине за сутки обнаружили более 1 тысячи новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 29 июля зафиксировано 1 022 новых случаев коронавируса, 21 человек из числа ранее заболевших скончались, 650 – выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, сообщает БизнесЦензор.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды достигло 67 597 человек, выздоровели – 37 394, умерли с начала пандемии от коронавирусной болезни 1 650 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 28 553 человека, что на 351 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания зафиксировано во Львовской области - 9248, Киеве 7932, Ривненской области – 5837, Черновицкой области – 5751, Закарпатской области – 5008.

Днем ранее, 28 июля, сообщалось о 919 новых заболевших Covid-19, 27 июля - о 807 заболевших 26 июля – о 920 инфицированных, 25 июля о 1 106 новых случаях.

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