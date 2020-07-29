"Метинвест" Ахметова отказался от покупки комбината ИСД в Польше, его выкупят китайцы

Китайская Sunningwell Steel SA, аффилированная с другой китайской компанией – Sunningwell International Polska, арендующей ISD Huta Częstochowa в Польше, приобретет целостный имущественный комплекс металлургического комбината по стартовой цене в 220 млн злотых.

Согласно польским СМИ, заявку на покупку Huta Częstochowa во втором тендере по стартовой цене подала только одна компания, и суд выбрал это предложение, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Еще одна компания – Corween Investments, дочерняя компания Liberty House Group – во вторник, после крайнего срока подачи заявок и уплаты депозита, направила предложение об участии в конкурсе, которое было отклонено тендерной комиссией.

Как сообщала польская газета Wyborcza, крайний срок оплаты залогового предложения (депозита) потенциальными покупателями обанкротившейся ISD Huta Częstochowa был 27 июля, и только компания Sunningwell Steel SA перечислила необходимые средства в размере 22 млн злотых.

Sunningwell Steel SA является акционерном обществом, зарегистрированном в 2019 году. По замыслу акционеров, оно должно стать польским металлургическим холдингом с приобретаемыми активами в Польше, Румынии и, возможно, в других странах Центральной и Восточной Европы.

Основными акционерами холдинга являются Sunningwell International Polska (арендатор Huta Częstochowa) и Sunningwell International Limited. Sunningwell Steel имеет штаб-квартиру в Варшаве и ее филиал в Ченстохове.

Huta Częstochowa под правлением Sunningwell International Polska в период с 18 октября по 31 декабря 2019 года выпустила 38,5 тыс. тонн слябов.

Читайте также: "Метинвест" Ахметова объявил о принудительном выкупе акций у миноритариев "Запорожогнеупора"

Как сообщалось, в феврале "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского запросил мнение Антимонопольного комитета АМКУ) о необходимости получения разрешений на опосредованное приобретение компанией "Metinvest B.V." (Нидерланды) активов в виде целостного имущественного комплекса компании ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w upadłości (Польша).

В "Метинвесте" отмечали, что группа рассматривает участие в тендере по продаже активов находящегося в процессе банкротства польского завода Huta Częstochowa.

В сентябре прошлого года глава правления ISD Polska Константин Литвинов отмечал, что корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) рассматривает группу "Метинвест" как наиболее приемлемый вариант для находящегося в процессе банкротства металлургического комбината Huta Stali Czestochowa. При этом Литвинов отмеча, что "Метинвест" давно интересуется покупкой предприятия.

В итоге "Метинвест" решил не принимать участия в данном конкурсе по Huta Częstochowa.

"Метинвест" уже владеет металлургическими заводами Metinvest Trametal и Ferriera Valsider в Италии, и перекатным заводом "Promet Steel" в Болгарии.

Напомним, ИСД подписала договор купли-продажи меткомбината Huta Stali Czestochowa в начале июля 2005 года. Проектная мощность листопрокатного производства – около 1 млн тонн в год. Основными потребителями ранее являлись польские судоверфи.

Районный суд польского города Честохова 4 сентября 2019 года объявил металлургический комбинат Huta Stali Czestochowa банкротом.

Объявленный в апреле текущего года тендер с начальной ценой предприятия 250 млн злотых был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.