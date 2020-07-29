ОГХК сохранила международный контракт с Chemours по ценам на четверть выше прежних

АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) сохраняет контракт на поставку титанового сырья для американского холдинга Chemours по ценам на четверть выше, а информация о его разрыве, распространяемая бывшим менеджментом ОГХК, не соответствует действительности.

Об этом заявили в пресс-службе ОГХК, сообщает БизнесЦензор.

Также пресс-служба ОГХК заявила, что на компанию осуществляются информационные атаки со стороны экс-руководителей.

"Chemours – это проверенный глобальный игрок и мировой лидер в сфере титановых технологий. ОГХК при любых обстоятельствах будет исполнять обязательства перед надежным международным контрагентом", – сообщил врио главы правления АО "ОГХК" Питер Дэвис.

Напомним, экс-руководство ОГХК ранее сообщило о новой сделке между Chemours и ОГХК по заниженной цене. В действительности госпредприятие сотрудничает с международным холдингом по цене на 24,65% выше в сравнении с предыдущим периодом.

Напомним, в состав ОГХК входят Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК. По итогам 2018 года активы предприятия оценены в 3,4 млрд грн. Предприятие входит в перечень объектов большой приватизации.