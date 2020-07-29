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Прокуратура сообщила о подозрении организатору схемы завладения имуществом "Проминвестбанка" на 87 миллионов

Прокуратура сообщила о подозрении организатору схемы завладения имуществом

Под процессуальным руководством Офиса генпрокурора организатор преступной схемы уведомлен о подозрении по факту завладения мошенническим путем имуществом ПАО "Проминвестбанк", а также подделки документов или использования поддельных документов.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, участники преступной схемы использовали в нотариальных конторах поддельные официальные документы, в том числе паспорта должностных лиц и руководителей банковского учреждения, с целью неправомерного снятия с ипотеки и дальнейшего отчуждения залогового имущества в пользу подконтрольных субъектов хозяйствования.

В результате банковскому учреждению причинено более 87 млн ​​грн материального ущерба.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Главного управления Нацполиции в Киеве.

Автор: 

Промінвестбанк (242) Офіс Генпрокурора (458)


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