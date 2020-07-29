ЕБРР заметил кризис в реформе корпоративного управления в Украине

Реформа корпоративного управления в Украине переживает период определенного кризиса, однако существует надежда следовать дальше по этому пути по итогам консультаций с украинскими властями.

Об этом сообщил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я поддерживаю мнение, что это сейчас негативный период в реформе (корпоративного) управления. Но полагаю, что это небольшая выбоина на очень длинной дороге, которая направлена в правильном направлении", – сказал Патроне.

По его словам, такие "выбоины" и "ямы" замедлили путь вперед.

"Неправильный нарратив касательно корпоративного управления, нелогичные законодательные инициативы, а также некоторое вмешательство в управление активами, без которых мы бы с удовольствием обошлись", – обрисовал Патроне ситуацию.

В то же время представитель ЕБРР считает, что не стоит говорить о каком-то заговоре против реформы корпоративного управления в Украине. По мнению Патроне, в результате консультаций с представителями украинской власти ситуацию можно исправить.

Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в ходе дискуссии отметил, что реформа корпоративного управления является одной из основ программы сотрудничества с Украиной, так как повышает эффективность госсектора и снижает бюджетные риски. Люнгман напомнил, что Украина взяла на себя обязательства в рамках текущей программы stand by, и Фонд ожидает их выполнения.