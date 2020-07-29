Власти Одессы разрешили построить второй заезд в порт спустя год после просьбы Зеленского

Одесский городской совет предоставил Службе автомобильных дорог в Одесской области разрешение на разработку проекта землеустройства для строительства и эксплуатации автомобильной дороги государственного значения "Подъезд к Одесскому морскому порту".

Как сообщает пресс-служба ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), соответствующее решение было принято 22 июля, передает БизнесЦензор.

"Строительство новой дороги завершит начатую еще в 1990-е годы стратегическую программу выведения за пределы жилых микрорайонов всего трафика грузового транспорта порта. В рамках программы, в частности, был построен путепровод эстакадного типа общей протяженностью почти 7 км. Концепция строительства новой дороги, которая соединит шестую очередь эстакады с Объездной дорогой Одессы, была предложена администрацией Одесского морпорта в 2018 году", – сказано в сообщении.

АМПУ отмечает, что при разработке проектной документации было проработано несколько вариантов строительства, которые отличались организационными, техническими и технологическими решениями.

"Для упрощения разрешительных процедур планируется, что участок магистрали от Объездной дороги к плановому съезду с эстакады Одесского морпорта будет построен Службой автомобильных дорог как дорога общего значения за счет средств госбюджета. В то же время съезды с существующей эстакады планируется позже передать от Службы автомобильных дорог Украины к АМПУ", – добавили в администрации.

Как сообщалось, еще в июле 2019 года президент Владимир Зеленский обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой срочно решить вопрос предоставления земельного участка для обустройства бесплатного въезда на территорию Одесского морского порта представителей бизнеса для оформления грузов.

На сегодня функционирует только один въезд большегрузного транспорта на территорию порта, который проходит через территорию ООО "Евротерминал", которое требует плату с грузовиков за проезд.

АМКУ своим решением признал, что "Евротерминал" занимает монопольное положение на рынке услуг, связанных с обслуживанием грузовых транспортных средств, без оплаты которых заезд в Одесский морской торговый порт является невозможным. В декабре 2018 года по итогам ряда судебных разбирательств компания уплатила 5,4 млн грн штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом.