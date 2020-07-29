"Реал" остался самым дорогим футбольным брендом в мире, – Brand Finance

Мадридский футбольный клуб "Реал" остался самым дорогим брендом в мире футбола в 2020 году.

Об этом сообщила консалтинговая компания Brand Finance, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На вторую позицию вышел другой испанский клуб "Барселона", который обогнал английский "Манчестер Юнайтед" (МЮ).

Стоимость "Реала" за год сократилась на 14% и составляет около 1,419 млрд евро, МЮ - на 11%, до 1,314 млрд евро. При этом "Барселона" подорожала на 1,4% - до 1,413 млрд евро.

Пандемия COVID-19 стала причиной ухудшения ситуации в экономике, а в связи с мерами по ограничению распространения коронавирусной инфекции во многих странах были запрещены массовые мероприятия. Это стало основной причиной снижения стоимости 50 ведущих футбольных клубов впервые за шесть лет - на 3,7%, или на 751 млн евро, отмечается в сообщении Brand Finance.

В целом первая десятка рейтинга не поменялась по сравнению с 2019 годом: в нее входят 6 английских клубов и 2 испанских клуба, а также по одному представителю Германии и Франции. Английские ФК доминируют и в более широком списке: их насчитывается 19 в топ-50.

Самым быстрорастущим по стоимости стал бренд германского клуба "Кёльн". Прирост за прошедший год составил 47%, что позволило ФК подняться на 37 место с 50. Также более чем на 40% подорожал английский клуб "Лестер Сити", который вышел на 16 позицию с 22, а также германский "РБ Лейпциг", в результате добравшийся до 15 строчки с 21.