Китайская Huawei впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов (обновлено)

Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co. впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов во втором квартале 2020 года, обойдя южнокорейскую Samsung Electronics.

Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Canalys, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В предыдущие девять лет этот список возглавляли либо Samsung, либо американская Apple.

По подсчетам Canalys, Huawei в апреле-июне продала 55,8 млн смартфонов – на 5% меньше, чем годом ранее, тогда как продажи Samsung упали на 30% из-за проблем, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, – до 53,7 млн смартфонов.

"Это замечательный результат, который мало кто мог предсказать год назад. Если бы не COVID-19, этого бы не произошло", – отметил главный аналитик Canalys Бен Стэнтон.

Huawei является лидером на китайском рынке, где продает 70% выпускаемых ею смартфонов, уточняет MarketWatch. Во втором квартале продажи компании в КНР выросли на 8%, зарубежные поставки упали на 27%.

"Huawei извлекла максимальную выгоду из восстановления китайской экономики, чтобы оживить свои операции по продаже смартфонов. Samsung представлена в Китае очень слабо, ее доля составляет менее 1% рынка, при этом, ключевые для южнокорейской компании рынки – Бразилия, Индия, США и Европа, измучены пандемией и локдаунами", – добавил Стэнтон.

Аналитик Canalys Мо Джиа отмечает, что победа Huawei во втором квартале, скорее, является символической и не свидетельствует о серьезных сдвигах на рынке смартфонов.

"Выйти на первое место очень важно для Huawei. Компания уже было отчаялась доказать наличие потенциала у бренда китайским потребителям, а также поставщикам компонентов и разработчикам", – сказал эксперт.

Тем не менее, поскольку правительства западных стран вносят Huawei в "черный список", ее сильных позиций только в Китае может оказаться недостаточно, чтобы компания могла удержаться на первом месте среди производителей смартфонов, когда мировая экономика начнет восстанавливаться, добавил Мо Джиа.